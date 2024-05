Sergio Herrera, de Devuélveme La Vida, caminó 10 kilómetros por amor, ¿valió la pena?

Sergio Herrera se ha posicionado como uno de los actores más cotizados de la industria del entretenimiento en Colombia, gracias a su participación en Devuélveme La Vida, producción en la que dio vida a Joaquín en su etapa joven y en la que de ahora en adelante prestará su piel a Joel.

Aprovechando la historia de amor que gira alrededor de esta novela, el actor se sincera ante las cámaras de Caracoltv.com y revela qué anécdotas recuerda de su vida amorosa, agregando que todo lo que ha hecho por una persona que quiere ha valido completamente la pena.

Mira también: ¿Casi se queda ciego? Ricardo Mejía recuerda una anécdota de las grabaciones de Devuélveme La Vida



Sergio Herrera recorrió 10 kilómetros caminando por amor

El artista asegura que en alguna oportunidad recorrió varias calles de Bogotá para encontrarse con un gran amor, pues caminó desde el Centro Comercial Bulevar Niza hasta el Centro Comercial Hayuelos.

“Fueron al menos diez kilómetros. Dos horas y cuarenta minutos. Dos aguaceros me cogieron, pero todo sea por amor (…) Uy, valió cada segundo”, explica en medio del encuentro.

No te pierdas: Él es Luis Gerónimo Abreu, actor en Devuélveme La Vida, que le da vida a Rogelio Benítez

Por otro lado, afirma que se considera un hombre muy sencillo, pues luego de tener una buena conversación con alguien, sabe si la relación puede funcionar o si, por el contrario, es mejor dejar las cosas por lo sano.

Publicidad

“Me gusta cuando no nos ponemos de acuerdo con el tema. O sea, me agrada cuando yo tengo un punto de vista y el de ella es diferente. Me apasiona escuchar a la gente mientras defiende sus argumentos”, expresa.

Te puede interesar: Él es Jair Romero, el actor que da vida a Joaquín en Devuélveme La Vida ¡Salió del Desafío 2007!

Por último, agrega que, dependiendo de la discrepancia frente a un asunto de interés, define qué paso tomar.



¿A quién interpretará en la nueva etapa?

Herrera dará vida a Joel. Fue robado al nacer por Rogelio y puesto en adopción. Joel creció junto a Tino y ambos desarrollaron una vida delincuencial en las calles donde tenían que robar para poder sobrevivir. Luego de un incidente en el que casi matan a Sara, Joel asume toda la culpa para librar a su hermano de la correccional y pasa el resto de su juventud encerrado. Al salir, su resentimiento hacia Tino ha crecido por haberlo abandonado durante 10 años. Es un joven que no le teme a nada y está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere y proteger a las personas que ama.

Publicidad

No te pierdas Devuélveme la vida en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.