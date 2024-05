Mariana propone confesarle a Sara que fue adoptada, ¿cómo reaccionan Alfredo y Rogelio? Sara busca respuestas de su vida, pero Ofelia la convence de que no sucede nada extraño. Después, Mariana les cuenta a Alfredo y Rogelio que la joven sospecha de su pasado y no descansará hasta confirmar si fue adoptada o no.