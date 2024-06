La razón por la que Saray Rebolledo detuvo las grabaciones de Devuélveme La Vida debido a un error

Saray Rebolledo tuvo como misión principal en Devuélveme La Vida darle vida a Berenice, un personaje lleno de misterio no solo por el inmenso amor que siente por Joe, sino también debido a que encarna a la informante de Joaquín en La Victoria.

En diálogo con Caracoltv.com, la joven explica cómo asumió este reto actoral, que resultó siendo su primera participación oficial en televisión luego de haber tenido algunas apariciones en Las Villamizar y hasta confiesa que en una de sus primeras grabaciones protagonizó un divertido suceso.

Por qué Saray Rebolledo pausó la filmación de Devuélveme La Vida

Rebolledo asegura que justo cuando se encontraba en su primer día de trabajo vivió un momento que resultó ser muy gracioso después, dado que se percató de que su cabello llamaba demasiado la atención.

“Yo que estoy ahí, viendo a la gente mirándome, al de cámara. Sale el director y yo ‘p¿ero qué es lo que sucede y por qué no hemos empezado a grabar la escena?’. Resulta que no cabía mi pelo en plano”, explica en medio del encuentro.

Pese a que ninguno dentro de la producción sabía cómo solucionar el problema, la maquilladora entró a ayudarla y decidió ponerle en el cabello alrededor de 15 ganchos para poder controlar la melena.

Finalmente, señala que, aunque esta fue una solución inmediata para la situación, tuvo que ir a un salón de belleza a realizarse un corte que al mismo tiempo no afectara el estilo de su papel, de manera que en los siguientes encuentros le fue mucho más fácil trabajar frente a las cámaras.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, pues aprovecharon para elogiar la belleza de su afro: “tan espectacular ese pelo que la cámara no soportó”, “todo gracias a los ganchitos”, “qué bellas todas esas experiencias”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

No te pierdas Devuélveme la vida en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.