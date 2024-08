Un equipo intercambió sus duplas, ¿les sirvió para ganar la prueba en el Box Blanco?

Para la segunda prueba de la tercera ronda del Ciclo Dorado del Desafío 2024, todos los participantes de los equipos Tino y Pibe fueron citados al Box Blanco. Cabe destacar que esta era la primera vez que Be iba a este lugar.

Prueba de hoy 29 de agosto del Desafío 2024

En una pista por relevos, los competidores estaban obligados a ir por parejas a lo largo de estos obstáculos, los cuales iniciaron con un sector de lazos, estribos y troncos de equilibrio que los llevaron al tramo de cuerdas colgantes. Después de esto, cruzaron unas estructuras en zigzag hasta arribar a la plataforma en la que encontraron seis aros de madera que eran necesarios llevar hasta la parte superior, ascendiendo por los círculos de rejillas.

Una vez arriba, uno de los integrantes de la pareja halará una cadena atada a un balancín que tiene pesas de un lado y del otro un pin. El objetivo era ponerlo de manera horizontal para facilitarle el lanzamiento a su compañero, que debía embocar uno de los aros. Esto lo tenían que hacer las tres duplas.

Kevyn y Guajira y Luisa y Sensei fueron los primeros en salir a este juego, con la intención de obtener ventajas para los que fueran sus relevos. En el punto del zigzag, los representantes del Tino lograron ganar unos segundos frente a sus contrincantes, a quienes les tomaron dos obstáculos. Tras esto fueron los primeros en encajar los implementos y en cruzar la línea de meta, aunque sus rivales no estaban tan alejados.

Los segundos en arrancar por los azules fueron Be y Darlyn, aunque el hombre tuvo problemas con el inicio por causa de los estribos, lo que hizo que los rojos, es decir Karoline y Jerry, no solo los igualaran, sino también los superaran. Esto se mantuvo hasta que justo, cuando iba a terminar el hombre, se cayó ante los ojos de sus compañeros y no pudo mantener la fuerza para acomodar su pie.

Aún sin la llegada de sus rivales, Olímpico y Karen empezaron su trayecto y justo cuando lograron encajar su aro por el otro equipo salieron Alejo y Natalia, quienes tenían que ser rápidos y no cometer errores para aprovechar la caída de sus contrincantes.

Ganador de la prueba en el Box Blanco del Desafío

Cuando los representantes del equipo Tino iban en la zona de las cuerdas, Jerry y Karoline salieron de nuevo para repetir su recorrido y tratar de recuperar el tiempo y distancia perdida tras la caída del costeño.

Dado que solo debían ir a tocar la campana y no preocuparse nuevamente por la precisión, los rojos lograron superar a sus rivales y cruzar primero la meta para darle la victoria a la escuadra Pibe en el Desafío de Sentencia y Servicios.

