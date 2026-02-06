Qué participantes pasaron a la Semifinal del ‘Desafío’: nombres de los 6 Súper Humanos

El capítulo 135 del 'Desafío del Siglo XXI' marca un punto determinante en el desarrollo de la competencia. Durante esta entrega, Andrea Serna anuncia el Desafío a Muerte más importante con el que se define la tercera pareja se semifinalistas de la producción.

Quiénes son los semifinalistas del 'Desafío 2025'

Gio y Valkyria

Gio vivió en África durante una etapa de su vida y posteriormente realizó entrenamiento en el ejército francés. También viajó por India antes de integrarse al programa. Su formación incluyó disciplina militar y preparación física orientada a la resistencia y la estrategia.



Valkyria contó con experiencia previa tras ganar 'Desafío The Box 2022' junto a Ceta. Practicó lucha olímpica como deportista de alto rendimiento y participó en competencias internacionales. Además impulsó iniciativas deportivas locales, entre ellas la Media Maratón Bambuquera. En esta edición ha asumido responsabilidades en la planeación de estrategias y participó en pruebas individuales y colectivas.

Zambrano y Miryan

Zambrano es deportista olímpico y obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También alcanzó el subcampeonato mundial en Doha 2019 y consiguió un título panamericano en su disciplina. Su carrera se desarrolló en el alto rendimiento, con participación constante en eventos internacionales. Proviene de un entorno de recursos limitados y mantuvo vínculo con sus orígenes mientras consolidó su trayectoria deportiva. En el programa ha asumido un rol enfocado en el desempeño físico y en la coordinación estratégica junto a su compañera.



Miryan es atleta especializada en carreras de obstáculos y acumula más de 17 podios en competencias de OCR. Además es madre y empresaria, actividades que combina con su preparación y participación en el reality. En el 'Desafío' ha participado en pruebas de resistencia, fuerza y agilidad, y se adaptó a distintos formatos de competencia.

Rata y Valentina

Rata ha construido su trayectoria en escenarios deportivos urbanos y en competencias de obstáculos. Obtuvo tres campeonatos nacionales de OCR y representó a Colombia en dos campeonatos mundiales de la disciplina. Su preparación se centró en pruebas de resistencia, velocidad y fuerza, habilidades que ha aplicado en las diferentes competencias del programa.

Valentina es nadadora y orientó su práctica hacia disciplinas relacionadas con el agua y el aire. Durante su infancia enfrentó situaciones difíciles que luego incorporó como motivación en su proceso deportivo. También desarrolló proyectos como creadora de contenido con enfoque empresarial. En el reality participó en pruebas acuáticas, de coordinación y estrategia, y trabajó en conjunto con su compañero.

