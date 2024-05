¿Qué fue lo que Karen le dijo a Natalia que la hizo llorar?: Kevyn está involucrado

El ambiente en Alpha tuvo un incómodo momento al final del capítulo 41 del Desafío justo mientras que los desafiantes se encontraban hablando de qué integrante de la familia sería cada uno de ellos. De repente Natalia y Kevyn se convirtieron en los protagonistas de la charla.

Y es que Mapi aseguró que no podrían ser hermanos por lo que ha ocurrido entre ellos, algo en lo que coincidió el resto de la escuadra morada, quienes continuaron con los comentarios al respecto, sin embargo, uno de estos molestó mucho a la exintegrante de Gamma.

Qué le dijo Karen a Natalia del Desafío

Siguiendo con las bromas, Karen dijo que su compañera en realidad podría ser “la moza” del exapitán de Beta, lo que hizo que rápidamente la joven se molestara y le dijera en tono sarcástico que su comentario había sido muy gracioso, “qué risa”, mencionó.

Rápidamente, la capitana de Alpha se dio cuenta de lo que habían causado estas palabras en su compañera y se retractó: “no, la novia”, a lo que Natalia le respondió molesta que ya había entendido sus intenciones y pese a las disculpas mencionó que “lo dicho, dicho está”.

Karen hizo énfasis en que su mensaje no tenían la intención de ofenderla y poco después las dos se reencontraron en el baño, donde la joven de Girardot aprovechó para pedir perdón nuevamente, sin embargo, parece que no recibió la respuesta que esperaba.

“No me gusta que me digan eso y créeme que es imprudente. Que te sirva para la vida, porque tú no sabes con tus palabras cómo puedes herir a alguien más”, explicó la entrenadora y continuó diciendo que está luchando contra algo que siempre estuvo segura de que no haría.

“El hecho de que lo digas me recordó que me estoy equivocando... me estoy sintiendo muy mal (…) ten cuidado con las cosas que dices, para mí no es nada fácil”, fue lo que dijo y finalmente le insinuó que no le gusta ser objeto de burlas y ciertamente la hirió mucho al expresar su pensamiento, así fuera en forma de broma.

Natalia y Kevyn se besan en el Desafío

Sube la temperatura en la casa Alpha, pues Kevyn llama a Natalia a un lugar de la casa donde no hay cámaras y luego se escuchan risas y sonidos extraños, al final ella grita "¡Pasito!".. Momentos después, el competidor le dice a su compañera que le gustaría visitar el Cubo y así vivir una noche especial.

