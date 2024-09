Natalia, del Desafío, confiesa si le pidió permiso a su exnovio para publicar contenido exclusivo

Después de haber dividido opiniones durante su paso por el Desafío 2024 y de quedar eliminada, Natalia se convierte en la nueva invitada a El Sentenciado, el formato de Caracol Televisión que busca conocer más sobre la vida de los Súper Humanos. En esta oportunidad, la joven llama la atención debido a que confiesa cómo fueron sus inicios creando contenido exclusivo en una reconocida plataforma.

Según explica, todo empezó cuando le cerraron una cuenta de Instagram donde ya tenía varios seguidores por estar publicando fotografías y videos bastante subidos de tono, por lo que buscó una alternativa para empezar a vender este material.

"Subía fotos en tanguitas, no sé qué, me lo cerraron (...) Entonces me abro el OnlyFans, yo ahí estaba con mi expareja, se lo comento", explica.

Cómo reaccionó el exnovio de Natalia, del Desafío, al saber sobre su nuevo trabajo

La noticia fue muy bien recibida por el joven, pues no solo aceptó continuar con la relación, sino que también le daba algunas ideas para que Natalia hiciera crecer su comunidad.

"Mi expareja es un hombre muy seguro y él desde que me conoció sabía, yo no tengo problema con ponerme un bikini. No, si yo tengo el cuerpo, lo muestro (...) Lo hablo con él y digo 'jumm, ojalá diga que sí', lo hablé con él y dijo 'de una'", explica.

Asimismo, añade que gran parte de sus posts en dicha plataforma correspondían a cosas que él había propuesto y que ella consideraban que podrían ser llamativas para aquellas personas que estaban interesadas: "Él era el que me tomaba las fotos, me hacía videos, me daba ideas (...) Muy top. Y bueno, eso es una decisión muy fuerte porque obviamente la gente te juzga mucho por eso, pero yo estoy a las 11:00 a.m. sacando a mi perro y me puedo demorar cinco horas si quiero y estoy ganando plata".

