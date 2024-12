Las publicaciones por las que dicen que Kevyn, del Desafío, está despechado, ¿tiene el corazón roto?

Tras el final del Desafío 2024 muchos quedaron satisfechos con queKevyn se hubiese quedado con los 1.200 millones de pesos del premio , mientras que otros manifestaron su incomodidad, ya sea porque la ganadora no fue Darlyn o debido a que el joven le daría dinero a Guajira.

Vale la pena mencionar que la participante del Desafío The Box 2023 estuvo en el Ciclo Dorado gracias a que el deportista la llamó como su refuerzo y juntos se convirtieron en una dupla excelente físicamente, demostrándolo en varias pistas.

Después de la gran final ellos continuaron mostrándose acompañados en redes sociales, compartían contenido y era evidente que iban juntos a todo lado , sin embargo, esto ha cambiado desde mediados de noviembre, ya que no se les ve tan unidos como antes.

La competidora ya habló de la situación y aclaró que es porque tienen compromisos distintos, los invitan a lugares diferentes y están concentrados en su vida, no obstante, también mencionó que estarían viviendo juntos en el mismo apartamento, cada uno en su habitación.

Kevyn compartió tristes canciones en redes

Por su parte, el campeón del Desafío 2024 no se ha referido al tema, pero sí hizo una serie de publicaciones que han puesto a pensar a más de un usuario de Internet y por las que incluso han cuestionado qué es lo que sucede entre él y sus excompañeras del reality de los colombianos.

En el primero de los videos aparece comiendo al ritmo de la canción ‘I miss you’ de Beéle, allí se puede escuchar parte de la letra: “Te estoy pensando, no importa la hora a que escuches esto, estoy jugando a que no te extraño y estoy perdiendo”.

Esta no es la única que ha generado controversia entre sus seguidores, pues horas después posteó otro tema musical, esta vez, mientras que lo interpretaba, se trata de ‘No se dio’ de Ysa C, Hamilton y The Prodigiez, precisamente la letra que estaba interpretando era: “Ya pude entender que todo no es perfecto, fue falta de comprensión, faltó comunicación. Todo lo intenté, para que no te vayas, que más puedo hacer, solo viste las fallas”.

Lo cierto es que ya iniciaron las preguntas sobre para qué mujer serían estas dedicatorias, pues hay quienes se preguntan si sigue pensando en Natalia, mientras que otros especulan que tienen que ver con Guajira y su repentina lejanía, sin embargo, él no ha confirmado ninguno de estos detalles y también podrían ser para otra persona o, en todo caso, para ninguna.