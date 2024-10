La razón por la que Sensei no ha ayudado a Yan con su casa: El desafiante responde si le pagará o no

Sensi, ganador del Desafío 2023, rompe el silencio luego de salir de La Ciudadela del programa y explica en Preguntas a Muerte por qué no ha podido ayudar a Yan a construir su casa, teniendo en cuenta que él le hizo una promesa cuando compitieron juntos.

Según informa, no le dará dinero, sino que le ayudará de otra forma a su excompañero. Asimismo, dice que dicho aporte lo hará antes de que se termine este año y se comprometió a dar una entrevista exclusiva a La Red para demostrar que sí cumple con su palabra.

Es necesario mencionar que luego de inscribir su nombre en la copa de los vencedores del 2023, Sensei dijo para Caracol Televisión: "Siempre he planeado con mi novia invertir en propiedad raíz, un viaje para mi familia, invertir en el gimnasio y nadie sabe, pero sé el proyecto que tiene ‘Yan’ y le voy a colaborar con la terminada de su casa”.

Sensei halagó a Karoline antes de entrar como refuerzo al Desafío 2024

Sensei, ganador del Desafío The Box 2023, se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge casi 300 mil seguidores, para opinar sobre la contienda y halagar la idea que tuvo la producción de poner a prueba en esta etapa del juego las habilidades de un hombre y una mujer que no ostentara hasta el momento el título de líderes.

“Estuvo muy chévere. La verdad me hubiese encantado haber hecho la capitanía con Cifuentes, ¿ustedes nos imaginan en una prueba de estas? No, eso hubiese sido muy bacano. La verdad, la de hoy me gustó mucho (…) Esfuerzo, había muy buena fuerza, resistencia al cien”, comentó.

Posteriormente, le respondió a un seguidor que había quedado gratamente sorprendido con el desempeño de Karoline y afirmó que, si sus contrincantes no le prestan suficiente atención, cree que puede avanzar a la final del reality de los colombianos.

“Mis respetos, la dio toda, fue la que llevó a Arandú arrastrado, lo guiaba. Vean que llegó y se devolvió por él para ayudarle con las pelotas de cemento (…) Donde la dejen seguir, esa pelada se mete en la final porque es muy buena”, finalizó.

