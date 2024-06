La novia de Kevyn del Desafío reaccionó a lo que ha sucedido con Natalia: “Dios lo vio todo”

Durante el capítulo 43 del Desafío 2024 Alpha resultó ser el equipo ganador de la prueba y gracias a esto Kevyn tuvo la oportunidad de recibir el beneficio de mensajería, en el que incluso su novia apreció.

Allí, la mujer dijo que espera que el desafiante esté bien, agregó que lo ama mucho y lo invitó a disfrutar todo lo que está viviendo, mientras que también mencionó que todos afuera están perfectos y no tiene que preocuparse por nadie, solo seguir concentrado en la competencia.

Estas últimas palabras hicieron que Karen y Dickson se miraran entre ellas, además el instante, al parecer, fue incómodo para Natalia, quien rápidamente soltó la mano del deportista al ver la pantalla.

La novia de Kevyn del Desafío habla en redes

Derly Hurtado ha estado muy activa en su cuenta de TikTok donde, aunque no se ha referido al tema con nombres propios, sí ha hecho varias publicaciones que los involucrarían y por las que ha recibido un gran número de comentarios.

Desde el pasado 23 de mayo ha compartido varios mensajes en los que se puede leer: “retírate de forma elegante, sin romper, sin herir, con la misma belleza con la que llegaste” y poco después publicación con una canción sobre no ser suficiente y de una relación que no funcionó.

Frases como: “No tienes que contar la versión de los hechos, Dios lo vio todo” o “La vida se trata de superación personal, no de impresionar a los demás” también aparecen en otros contenidos.

Finalmente, tiene un video en el que parece que habla de sí misma y menciona que “las princesas se rescatan solas” y el más reciente dice: “Lo que hagas, hazlo con el corazón, tal vez la persona no se acuerde, pero la vida sí”.

Lo cierto es que los comentarios no han dejado de aparecer y mientras que algunos le piden que hable acerca de lo que está sucediendo entre Kevyn y Natalia, otros dicen que él no era el amor para ella y no debían estar juntos.

