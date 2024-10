Kevyn rompe el silencio y revela si está soltero o tiene una relación con Guajira

Kevyn no ha dejado de despertar el interés de los fanáticos del Desafío, quienes lo vieron entablar un amorío con Natalia, por lo que no han parado de preguntarle no solamente si se dará un nuevo chance, sino que consideran que ha tenido mucha química con su dupla, con quien les gustaría verlo como pareja en la vida cotidiana.

Al responder sobre temas del amor, el campeón asegura, firmemente, que en este momento está solo y se anima a dar una claridad sobre lo que aseguran que está sucediendo con Guajira: "somos buenos compañeros". Asimismo, destaca que no se ha dado una nueva oportunidad y que en este instante de su vida no quiere ponerse en ello, dado que está enfocado en lo que se dedicará a hacer tras el Desafío.

Dado que Jhoncito Preguntón no quiere dejar pasar esto por alto le recuerda a Kevyn lo que dijo su dupla en Preguntas a Muerte, en donde aseguró que su compañero era atractivo: "a mí me parece que ella también es muy linda, pero no creo que estemos en esas".

Kevyn menciona por qué llamó a Guajira al Desafío

Kevyn se sincera en Preguntas a Muerte sobre las razones por las que Guajira fue su convocada en este Desafío 2024, en el cual ella se convirtió en su pareja durante el Ciclo Dorado y lo acompañó en el camino a la gloria.

Con respecto a si esta fue una medida para incomodar a Natalia, pues para dicho momento ya habían terminado su relación, el campeón del reality destaca: "no, no, yo estaba pensando en mi competencia y no en el, lo voy a decir así, blablabla de afuera entre Natalia y Guajira, yo sé que mi dupla es de mentalidad competidora igual que la mía".

Kevyn explica quién terminó su relación con Natalia

Dado que tanto Kevyn como Natalia se han encargado de dar su propia versión de los hechos sobre lo sucedido entre ellos en el Desafío, el campeón aprovecha su paso por Preguntas a Muerte para dar a conocer quién fue el que realmente terminó las cosas entre ellos.

Al mencionar cómo se dio este cierre, el cual terminó siendo problemático dentro de la Ciudadela, el campeón del reality destaca que: "yo creo que los dos lo hablamos y nos terminamos alejando".

Asimismo, recalca que no se acuerda quién llamó a quién para terminar las cosas, aunque al oír, por parte de Jhoncito Preguntón, que Natalia le comentó que había sido ella dice: "me gustaría saber por qué terminó, me encantaría escuchar la verdad".

Ante esto, Kevyn asegura que no se han dicho la verdad y que ella habla de las personas que no conoce, demostrando la molestia que le ha causado lo que ella ha declarado tras su paso por el Desafío 2024.

Para finalizar este tema, el campeón de la edición por los 20 años del programa envía un mensaje a Natalia: "fue bonita la persona que me mostró adentro, ella sabe que voy a tomar lo mejor de ella".

Kevyn dice si se arrepiente de su relación con Natalia en el Desafío

Kevyn se sincera en Preguntas a Muerte para hablar sobre lo ocurrido con Natalia dentro del Desafío 2024 y todo lo que esto implicó fuera de la Ciudadela, por lo que destaca que una de las cosas que lo desencantaron de esta participante es que "no fue tan real como lo mostró adentro" y acepta que consideró que las cosas iban a ser diferentes entre ellos.

Al hacer énfasis directamente en cuestiones de infidelidad, el campeón del reality afirma su responsabilidad y asegura le falló a una persona que lo estaba esperando afuera, algo de lo cual no se siente orgulloso: "yo sería un mentiroso donde dijera que no y que es falso lo que están diciendo. Como seres humanos caemos, reconocemos y lo tratamos de hacer mejor".

En cuanto a si se arrepiente o no de algo dentro del Desafío, Kevyn comenta: "no hice las cosas bien como tenía que hacerlo con la señorita Natalia", recalcando que no lo piensa así con respecto al hecho de conocerla como tal, sino de cómo se dio la situación.