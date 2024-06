Kevyn del Desafío se sinceró acerca de la relación que tiene con su papá: “yo de él no espero nada”

Con el mensaje que recibió Kevyn en el capítulo 43 del Desafío 2024 su vida privada ha dado de qué hablar entre los seguidores del programa y también con sus compañeros de equipo, pues tienen curiosidad sobre varios aspectos de su familia.

Kevyn del Desafío habla de su papá

Después del Desafío de Sentencia y Bienestar, todo Alpha se reunió para hablar sobre los hijos y la intención que tenía cada uno de ellos para tener bebés. Y es que el único de la escuadra morada que ya probó la paternidad es el capitán.

El tema evolucionó y Dickson le preguntó si él creció junto a su padre, razón por la que el deportista decidió sincerarse con el resto de los desafiantes y habló sobre la relación que tiene con el hombre que le dio la vida en la actualidad.

Primero confesó que, aunque no creció con su presencia, sí tienen contacto y lo ama, pero también agregó: “yo de él no espero nada”, sin embargo, esto no lo dijo de manera negativa, pues continuó explicando qué sucede cada vez que se ven.

Kevyn no tiene problema al saludarlo e incluso se demuestran su cariño por el otro, dijo también que no hay ninguna clase de rencor. A pesar de todo, no tiene claro si siente algo debido a su pasado o está lastimado por algo que aún no logra entender, esto ha sido un obstáculo entre los dos.

Finalmente mencionó: “me da rabia es que, siendo papá, ni una llamada”, claramente conmovido afirmó que no necesita su presencia con dinero y jamás se lo pidió, pues cree que eso lo puede conseguir, de todos modos, siempre espera su llamada y esta no sucede.

Quién es el hijo de Kevyn del Desafío 2024

A pesar de que, en sus redes sociales, donde supera los 91 mil seguidores, Kevyn publica contenido presumiendo su tonificado cuerpo, sus rutinas de ejercicio y las competencias en las que ha participado, son muchos los usuarios que han indagado para saber más sobre sus familiares y su vida personal.

Es por esto por lo que también ha publicado fotografías con el pequeño y la primera instantánea es junto a él y data del 25 de septiembre de 2019, donde es evidente su parecido físico. Aunque son varias las publicaciones con su hijo, el desafiante no ha revelado su nombre, pero se sabe que nació cuando él tenía solo 18 años, es decir, actualmente el menor tiene 9.

