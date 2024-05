Gaspar, del Desafío 2024: así fue la grave lesión por la que pensó que no volvería al deporte

Gaspar es reconocida por los colombianos como la capitana del equipo Omega, a lo largo de los capítulos del Desafío 2024 la joven ha demostrado su fuerza y habilidad para varias de las pruebas, al igual que su importante rol en la convivencia.

Inicialmente tuvo algunos inconvenientes con Renzo, su compañero en la casa rosada, sin embargo, parece que los dos han dejado este momento atrás y se han integrado de la mejor manera con su nuevo grupo.

A través de sus redes sociales, la desafiante tiene bastantes seguidores pendientes de su vida, ya suma un poco más de 147 mil fanáticos, quienes no dudan al comentar cada una de sus publicaciones y aplaudir su rol dentro del reality de los colombianos.

Aunque actualmente ha mostrado un gran conjunto de habilidades físicas, lo cierto es que la joven tuvo un momento muy duro durante el 2023, tan complicado que incluso pensó que tendría que retirarse del deporte permanentemente, ¿qué sucedió?

Lesión de Gaspar antes del Desafío 2024

Por medio de su cuenta de Instagram, la competidora mencionó el 10 de febrero del 2023 como el día que marcó un antes y después en su vida. “Este es todo mi proceso desde que me rompí el radio haciendo front squat”, escribió acompañando un video con imágenes de su recuperación.

Confesó que en ese instante no entendía por qué le estaba sucediendo esto en un momento en el que tenía muchos proyectos y competencias en el futuro, no obstante, con el paso del tiempo explica que ha comprendido que debe escuchar a su cuerpo cuando este pide una pausa.

Después de esta pausa “descubrió una nueva Juliana”, esto, a pesar de que sufrió pensando que no iba a poder recuperar su movilidad o volver al deporte, una de sus grandes pasiones. Un año más adelante, su recuperación ha sido evidente.

Al respecto escribió: “hoy tengo la dicha de decirles HE VUELTO, esta vez más consiente, con más ganas, más sueños y menos miedos ❤️‍🩹 siempre he podido y siempre voy a poder”. Finalmente, aprovechó para agradecerles a quienes la han apoyado en todo el proceso y se refirió a su cicatriz como “su alita rota”.

