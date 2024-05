Él es el novio de Gaspar, a quien no mostraron en televisión y que despertó los celos de Kratos

Gaspar es, sin duda, una de las Súper Humanas del Desafío 2024 que más se ha robado las miradas de los usuarios de Internet no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino también debido a su indudable atractivo físico.

Durante el capítulo 23 de la producción de Caracol Televisión, la concursante le mostró a María Fernanda Aristizábal y sus compañeros de la casa rosada cómo lucen sus redes sociales, donde constantemente comparte contenido relacionado con sus aficiones y pasatiempos.

Uno de los detalles que más causó curiosidad de sus publicaciones es que, aunque postea varias fotografías en compañía de su pareja sentimental, no acostumbra a mostrar su rostro. Esto fue tema de conversación, pues incluso Campanita aprovechó para dar a conocer su punto de vista.

“Yo quiero ver al policía. Uy, mami, pero no lo tiene ni fichado en ese perfil (…) No lo tiene ni fijado ni nada”, comenta de manera jocosa el jugador, a lo que la exreina de belleza y anfitriona responde: “lo tiene allá como en el año 2000”.

¿Quién es el novio de Gaspar?

Felipe Bustos es el hombre que le robó el corazón a la desafiante. Él se dedica a trabajar como policía, que es como lo conocen los demás competidores, y al mismo tiempo demuestra a través de las plataformas digitales que es un apasionado por la actividad física.

Se presume que su romance inició a mediados de 2021, dado que en septiembre el joven realizó la primera publicación en Instagram, en donde se le observa besándola y agradeciéndole por convertirse en uno de sus motivos para vivir.

“Es imposible no presumirte, siento la necesidad de que la gente se entere de mi hallazgo, que den fe de mi buena suerte, que sean testigos de que aún existen personas que son tesoros”, escribió en aquella oportunidad.

Bustos, por su parte, aparece en distintos videos e instantáneas subidas por Gaspar en las que se nota la gran ayuda que significa en su vida, pues la apoya a realizar diversos ejercicios y disfruta de viajar a diferentes ciudades de Colombia junto a ella.



