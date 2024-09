¿Francisco le hizo caso al Tino cuando le dijo que “pasara desapercibido en el Desafío”?

Francisco, eliminado del Desafío junto a Madrid confiesa en Preguntas a Muerte si le hizo caso al consejo que el Tino le dio al inicio del Ciclo Dorado para poder ganar el reality de los colombianos y, de ser así, por qué falló la estrategia.

Mira también: Francisco llegó hasta Ecuador de mochilero y trabajó bailando breakdance en los semáforos

Vale la pena mencionar que el futbolista le dijo que debía pasar desapercibido y que no lo sintieran como una ficha fuerte hasta que fuese necesario. Por eso el desafiante explica que las cosas se estaban dando para poder continuar sin llamar la atención junto a su refuerzo.

No obstante, en el tercer Ciclo Dorado, según él: “todo se dio para salir”, ya que considera que si hubiesen ganado la prueba en el Box Amarillo en el que Sensei no logró lucir su puntería los Chalecos de Sentencia no habrían sido para ellos.

De esta forma seguirían dentro de la competencia mientras que otra pareja estaría ocupando su lugar, aunque no se atreve a decir quiénes podrían ser los actuales Semifinalistas que pudieron ser eliminados antes que ellos.

Conoce más: La esposa de Francisco es la responsable de que haya participado en el Desafío 2024, ¿por qué?

Publicidad

Esta es la cifra de dinero que Francisco le iba a dar a Madrid si ganaban el Desafío

Sin duda alguna, la dupla conformada por Madrid y Francisco fue una de las favoritas de los fanáticos del Desafío, quienes esperaban verlos en la gran final, por lo cual varios expresaron su tristeza cuando ellos salieron del Box Negro.

Publicidad

Por otra parte, se había generado una duda entre los televidentes, dado que mientras que se estaban haciendo las llamadas de convocatoria algunos dieron a conocer la cifra con la cual estaban convenciendo a los exparticipantes, siendo esta una excepción en el cucuteño, pues no le dijo nada en dicho momento.

No obstante, durante las Preguntas a Muerte, Madrid relata que: "en ningún momento le pedí nada", para luego revelar que Francisco le había dicho que en caso de ganar el Desafío le iba a dar 150 millones de pesos, pero que primero estaban pensando en la competencia.

Lee más: Francisco habla sobre su experiencia con las drogas y su paso por un centro de rehabilitación

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.