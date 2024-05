‘Rojo’ el Desafiante de la Semana reveló cómo fue enfrentar el castigo junto a Beta

Una de las pruebas que se repite cada semana en el Desafío 2024 es Sentencia, Premio y Castigo, donde un colombiano del común tiene la oportunidad de medirse en uno de los Box, en el ciclo siete fue precisamente el blanco.

En medio de una entrevista exclusiva, ‘Rojo’ que representó a Beta confesó cómo se sintió viviendo la experiencia en el reality de los colombianos. El joven es ingeniero de sistemas y asegura que fue increíble, además, los televidentes no se imaginan lo perfecta que es la producción.

Agregó que fue un segundo lugar por el que luchó mucho y siente que lo dio todo en la pista a pesar de no tener la oportunidad de ganar. No obstante, competir no fue nada fácil y puso a prueba su estado físico, pues esforzarse tanto lo agotó.

Habló también del poder de la mente, ya que llegó un punto en el que se sentía mareado y empezó a pensar que no podía continuar, a pesar de todo, la escuadra azul cumplió un papel muy importante apoyándolo hasta el final. ‘Rojo’ dio lo mejor de él y debido a esto se sintió muy contento por tener la oportunidad.

Castigo de Beta en el Desafío

El Desafiante de la Semana confesó que la noche fue muy dura, debido a que tuvieron que estar sumergidos en el hielo varias veces: “es impresionante, no se puede conciliar el sueño”. Finalmente le dio gracias al Desafío por la experiencia.

Lo cierto es que mientras que cumplían con el reto, los integrantes del grupo azul hicieron varios gritos de guerra, en parte, retando a Alpha, y es que fueron ellos quienes los eligieron para atravesar por el castigo del ciclo siete.

Esto incrementó la alianza entre Omega y Beta, pues el equipo morado continúa atacando al mismo equipo con castigo y Chaleco de Sentencia, como sucedió con Hércules, quien se tuvo que enfrentar en el Box Negro con Francisco, Santi y Kevyn.

