Kevyn y Natalia tienen su primera foto juntos en el Desafío, ¿confirman una relación?

Alpha se convirtió en el equipo ganador del Desafío de Sentencia y Servicios, lo cual les dio el beneficio de revisar las redes sociales de Natalia, quien fue seleccionada luego de que todos realizaran el respectivo sorteo.

Durante esto, la participante logró destacar sus dotes para el twerk, reproduciendo algunas de sus rutinas, y el tipo de contenido que crea para sus seguidores, a quienes les da a conocer un lado muy sensual.

Foto de Kevyn y Natalia en el Desafío

Tras el servicio de mensajería, del cual la participante de Alpha también fue la acreedora, muchos televidentes consideraron que la situación entre ella y el capitán de la escuadra morada se iba a complicar, puesto que al recibir una carta de su expareja su compañero se dejó ver un poco incómodo.

No obstante, las cosas están lejos de ser así, ya que con la visita de Mafe Aristizábal aprovechan para tomarse unas fotos juntos, sin tener a alguno de sus compañeros incluidos, tal y como en su momento lo hicieron Renzo y Anamar, quienes para dicho instante ya se habían besado en varias ocasiones.

En estas dos imágenes se les ve abrazándose y riéndose, mientras que ella está con un vestido de baño azul y él con el uniforme de Alpha. Estas se convierten oficialmente en las primeras fotografías que tienen juntos desde que se conocieron en el Desafío.

Cabe destacar que aunque muchos seguidores del programa ven esto como una manera de confirmar que tienen más que una amistad, la realidad es que por el momento ni Kevyn ni Natalia han dicho ante las cámaras que tienen una relación, pues aún consideran que hay cosas que deben solucionar fuera de la competencia.

Juli, del Desafío The Box 2023, respondió ante comparaciones con Natalia

La exparticipante del programa decidió referirse al tema en una de las publicaciones que hizo en Desafío en su perfil oficial de Instagram, pues varios amantes del reality han dicho que las dos mujeres hicieron lo mismo con hombres que tenían pareja, siendo su caso su cercanía con Rapelo.

La modelo demostró que no se tomó muy personal el comentario, pues, aunque explicó que no estaba de acuerdo con la supuesta similitud, vio el hecho con buen sentido del humor: “JAJAJAJAJA yo honestamente no me siento identificada❤️❤️”, escribió. El mensaje ya cuenta con casi tres mil me gusta y múltiples respuestas por parte de los usuarios de Internet, quienes aseguran que es básicamente el mismo caso.

