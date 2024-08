Francisco dice cuánta plata se lleva del Desafío y reafirma su sueño de ser alcalde de Cúcuta

Francisco y Madrid se convierten en los segundos eliminados del Ciclo Dorado del Desafío 2024, dándole así fin a su sueño de coronarse como los campeones de esta edición, por lo cual el cucuteño nos da sus primeras reacciones ante lo sucedido en el Box Negro.

Para nadie es fácil salir del reality de los colombianos, frente a lo que este operador de aseo confesa la mezcla de emociones que tiene tras despedirse de la competencia: "me siento con ganas de más, sentía que podía quedarme, pero lastimosamente no me dio la definición y, bueno, así se dieron las cosas".

Cuánto dinero se lleva Francisco del Desafío

Tras quedar eliminado en el Box Negro, este exintegrante del equipo Tino revela que se lleva 19 millones de pesos, los cuales pudieron ser más si no hubiese sido uno de los afectados por el castigo del dinero en las cajas que les tomó la escuadra del Pibe.

Con respecto a los planes iniciales que tiene con estas ganancias, Francisco no da muchos detalles, solo se reduce a confirmar que quiere aprovecharla para tener una mayor estabilidad económica: "vamos a ver qué negocio podemos montar y en qué la lograríamos invertir".

Francisco y sus planes fuera del Desafío

Al terminar su paso por la Ciudadela, el compañero de Madrid confiesa que volverá a la empresa de aseo donde trabaja, pues reconoce que hay que retomar su puesto, lo cual no se demorará mucho tiempo en hacer.

No obstante, nos cuenta qué es eso que en verdad anhela y a lo cual le meterá todo su empeño: "el sueño más importante y el objetivo que tengo presente es ser alcalde de la ciudad de Cúcuta para el 2026".

Destacando sus intereses y dando a conocer los primeros paso que dará para conseguirlo, Francisco menciona que: "lo que podemos hacer de ahora en adelante es acercarnos a las comunas, los barrios, los presidentes de las acciones comunales para conocer las problemáticas y empezar desde allí".

