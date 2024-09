Este fue el mensaje con el que Galo, ganador del Desafío 2021, conquistó a Madrid

Madrid volvió a emocionar a los verdaderos fanáticos del Desafío al aceptar ser el refuerzo de Francisco en los 20 años del reality de los colombianos. Su sinceridad y autenticidad volvieron a emocionar al público, que se mostró cada vez más interesado en su historia de vida; por ese motivo, la Súper Humana accedió a participar en El Sentenciado, el nuevo podcast de Caracol Televisión.

Durante la entrevista, la deportista no solo habló acerca de su niñez y cómo decidió presentarse al programa cuando no tenía ni un solo centavo, sino que también se refirió a su situación sentimental con Galo, el ganador de este formato en 2021, una historia de amor que muy pocos se esperaban.

Mira también: Francisco nunca utilizó los zapatos que le regaló Be en el Desafío y explica la razón

Cómo logró Galo conquistar a Madrid luego del Desafío

Según informa la propia Madrid, todo ocurrió cuando salieron de La Ciudad de las Cajas, pues ella les escribió a sus compañeros diciendo que extrañaba mucho la dinámica que ya tenían y, para su sorpresa, obtuvo una respuesta bastante peculiar por parte de su entonces colega.

"Empezamos a hablar mucho y yo le dije 'ay, no, me siento tan extraña en mi casa' porque es que uno sale con un raye, pues uno tanto tiempo allá metido (...) Entonces yo les dije 'los extraño mucho' y él 'yo también te extraño mucho' y yo 've, este tan atrevido'", explicó.

No te pierdas: Olímpico le pide disculpas a Karen por no poderla llevar a la final del Desafío

Publicidad

Posteriormente, indicó que tomaron muchísima más confianza al punto de salir y viajar a lugares como Cartagena. Su amor era tan evidente, que Madrid le pidió entonces organizar sus prioridades, pues ambos se encontraban viviendo en ciudades completamente distintas.

"Él trabaja en campo 21 días y descansa 21 días, entonces yo le dije 'vos esos días te vas a ir para por allá, yo en Medellín, pues nos quedamos en una sola ciudad' y la verdad para Bucaramanga no me iba a ir, entonces le tocaba a él migrar y decidió irse para Medellín, vive allá conmigo", señaló.

Publicidad

Asimismo, dio a conocer que esta relación sana que han construido con el tiempo ya tiene tres años de darles muchas alegrías.

Te puede interesar: Olímpico se molesta al escuchar la "despedida" anticipada de sus compañeros en el Desafío

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.