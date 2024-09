¿Madrid está cerca de tener hijos con Galo? Los fanáticos del Desafío la quieren ver embarazada

Desde que dieron a conocer su relación luego de haberse conocido en el Desafío, Galo y Madrid reciben a diario cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes, además, les preguntan si dentro de sus planes está tener un hijo juntos. En esta oportunidad, la Súper Humana se refiere al tema en medio de Preguntas a Muerte, el formato colaborativo entre La Red y Caracol Televisión.

Cabe aclarar que la revelación tiene lugar gracias a la intervención de Jhoncito Preguntón: "Madrid, ¿quieres tener un hijo con Galo?", cuestiona el presentador, a lo que la Súper Humana contesta entre risas: "no, ninguno de los dos hemos contemplado la oportunidad de tener un hijo. Me tocó muy duro con el mío y no creo volver a tener más hijos".

Madrid habló sobre su vida tras el Desafío The Box 2021

En una conversación con Francisco durante el capítulo 95 del Desafío, Madrid le aseguró que su paso por el reality de los colombianos le cambiará la vida, pero solo si él así lo quiere, debido a esto, ella ha estado agradecida siempre.

“Cuando vine era todo o nada, por eso me identifico mucho con usted”, le dijo a su pareja dentro de la producción y agregó que no quería volver a su casa a hacer lo mismo, ya que tenía una marca de ropa y modelaba, pero no le pagaban bien.

Lo primero que hizo al salir fue viajar, ya que quería conocer Cancún y creó una marca de ropa deportiva, pues quiere tener un seguro, por si deja de ganar dinero con sus redes sociales. Por otro lado, habló de su hijo y dice que ya tiene 15 años.

Finalmente comentó de Galo, ganador del Desafío The Box 2021, su novio desde hace tres años y con quien tiene una relación estable, pues parece que siguen muy enamorados, por lo que ella consideró que fue un flechazo a primera vista desde que participaron juntos.

