El Desafiante de la Semana de Beta habla sobre lo más difícil de la prueba: "alcancé a tragar agua"

Durante el capítulo 45 del Desafío 2024, los televidentes fueron testigos de la competitividad de Arcadio Benavides, Cristian y Carlos, tres Desafiantes de la Semana que hicieron todo lo posible por darle la victoria a sus respectivos equipos.

En esta oportunidad el ganador fue el representante de Beta, quien no dudó en revelar ante las cámaras de Caracoltv.com cómo fue su experiencia dentro de La Ciudadela ubicada en Tobia, Nimaima.

El hombre inicia mencionando que, aunque la competencia estuvo bastante compleja, dio lo mejor de sí mismo para avanzar en cada uno de los circuitos y demostrarles así a los integrantes de su grupo que, al igual que ellos, se sentía en la capacidad de darla toda en el terreno de juego.

“Lo más difícil fue la pasada del túnel porque siempre alcancé a tragar un poquito de agua, pero bien. No, yo de la puntería, cuando les cogí ese tris de ventaja dije ‘este es mi momento' y sí, gracias a Dios se dieron las cosas”, explica.

Asimismo, se refiere a su edad, pues, a pesar de que al inicio, sus compañeros le cogieron ventaja debido a la energía que caracteriza a la juventud, con el paso de los minutos logró alcanzarlos y superarlos frente a los concursantes.

Benavides aprovecha el espacio para agradecer a los miembros de la casa azul por apoyarlo incondicionalmente en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, ya que desde la arena escuchaba cómo ellos le daban instrucciones para mejorar su rendimiento, así como también le hacían barra para motivarlo.

“Ellos me gritaban ‘Arcadio, tú puedes’ (…) Me recibieron con mucho amor y cariño, me brindaron mucho apoyo. Me dijeron que fuera, que podía y que tenía la capacidad de ganar la contienda”, agrega.

Arcadio ha tenido una gran acogida en las plataformas digitales, donde miles de personas lo han felicitado por demostrar que no hay límite de edad para luchar por los sueños y hacer lo necesario para que se cumplan.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.