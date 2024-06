Desafiante de la Semana confiesa que desde sus 21 años estaba intentando ingresar al Desafío

Carlos fue otro de los colombianos que tuvieron el placer de participar en el Desafío 2024 y pasar 24 horas en la Ciudadela, en este caso portando los colores de Alpha, algo que nos confiesa que lo llena de orgullo, ya que se sintió identificado con esta escuadra y se siente muy feliz de que esta haya sido su camiseta dentro del programa.

Cabe destacar que no se llevó la victoria en el Box Azul, sin embargo, logró entablar una buena convivencia con los que fueron sus compañeros, dado que no solo no lo hicieron sentir culpable del chaleco para Kevyn, sino que se rieron con él todo el tiempo.

Desafiante de la Semana habla de su experiencia en Alpha

Y es que desde que arribó a la casa, los desafiantes lo recibieron con chistes y bromas, puesto que los hombres le mostraron las piernas estando detrás de un sofá y, revela, que le compusieron dos canciones para darle ánimo en la pista. Asimismo, expresa que ya se estaba sintiendo ignorado por ellos, debido que al entrar no los veía y pensó que no lo querían saludar.

En cuanto a la convivencia y cómo se sintió en esta casa, el Desafiante de la Semana comenta: "el equipo Alpha está muy consolidado. Anímicamente están muy unidos y mentalmente son fuertes, entonces la noche no nos dio tan duro, pues nos acomodamos todos en el sofá".

Con respecto a la manera de dormir, Carlos confiesa que él en Bogotá generalmente duerme en boxers, sin embargo, los participantes le recomendaron dormir con ropa y medias, no solo por el frío, sino también por los zancudos: "eso sí me afecta muchísimo, así que me tocó, aunque comencé a sudar".

Sumado a esto, cuenta que la noche fue intermitente, ya que no tenían comida, solo servicios, y estaban durmiendo en la sala, por lo cual se estaba desesperando y las horas le pasaron un poco lento.

Entre sus confesiones, Carlos explica que desde el 2004 (cuando tenía 21 años) se había intentado inscribir con su papá al reality: "hace 20 años tenía este sueño, ya lo estaba dando por muerto y se me hizo realidad".

Resaltando que es muy diferente vivirlo en carne propia y que él era de esos que criticaba a quienes estaban en la competencia, el Desafiante de la Semana no duda en decir que todo le gustó: "no tengo queja alguna, a pesar de que no he comido. Creo que la adrenalina me ha llevado a estar bien".

