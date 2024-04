Danilo revela cuál es el siguiente Desafío que asumirá al llegar a Ibagué, ¿tiene un libro?

En el capítulo 15 del Desafío 20 años se vivió la tercera prueba en el Box Negro, en la que se enfrentaron ocho competidores para demostrar sus habilidades individuales y quedarse con un cupo en el reality; sin embargo, dos de ellos, Danilo y Acero, resultaron eliminados al no culminar la pista.

Danilo, quien portó los colores de Alpha, se enfrentó a Campanita, Marlon y Hércules en el Desafío a Muerte, y lo entregó todo; pero la puntería y la suerte no estuvieron de su lado.

Este joven de 22 años analiza en entrevista exclusiva para Caracoltv.com qué sucedió en la pista.

"La voluntad de Dios ante todo, di lo mejor y me voy contento, muy feliz", lamentándose por haberse estancado en el último obstáculo.

Por otro lado, Danilo se refiere al libro que ha estado escribiendo desde hace algún tiempo. Según le expresa a Johncito Preguntón, la primera parte ya está escrita; no obstante, próximamente desea trabajar en las siguientes entregas en donde hable sobre cómo ha podido cumplir sus sueños con determinación y mucho amor propio.

Por último, asegura que lo primero que hará al llegar a Ibagué será abrazar a su familia, pues es su principal motor para salir adelante.

Cabe recordar que Danilo fue blanco de críticas en varias ocasiones por sus comentarios, ya que expresó que no confiaba en sus capacidades y sus contrincantes no notaban sus deseos de estar en el Desafío 20 años; adicionalmente, no logró conectar realmente con sus compañeros de la casa morada; a pesar de que ellos intentaron integrarlo y motivarlo a diario.

