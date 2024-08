Camila y la importancia de su relación con Lucho dentro del Desafío, ¿siguieron juntos?

El regreso de Camila al Desafío despertó la nostalgia de los fanáticos del reality y revivió sus momentos más épicos dentro de la competencia, lo cual la reafirmó como una de las leyendas del programa.

Sin embargo, en su paso por El Sentenciado, esta cafetera hace mención de cómo fue todo antes de arribar al juego y los temores que tenía antes de participar, especialmente su pareja, con quien terminó compitiendo.

Camila cuenta cómo llegó al Desafío

Esta desafiante, que se convirtió en la dupla de Santi en esta edición por los 20 años, revela que el reality de los colombianos era uno de sus mayores anhelos, ya que lo veía como un reto en el que podía demostrar su fortaleza.

"Nunca me había presentado y el primer Súper Humanos fue la versión anterior a la que yo fui, entonces me quería registrar", menciona Camila, cuya primera versión fue la de 2017, en el cual quedó en el quinto lugar.

Sobre cómo fue ese momento previo al programa, la odontóloga cuenta: "yo me acuerdo que yo en ese tiempo le dije a mi pareja de ese momento, que es el papá de mi hijo, Lucho, que me quería presentar y le mencioné 'yo creo que puedo ir, siempre ha sido un sueño'". Ante esto, confiesa que él le decía, con un poco de miedo, que no y le aseguraba que esto era libreteado y le demostraba la desconfianza que le daba porque no quería que la obligaran a estar con alguien.

Frente a esto, Camila revela que ese año, es decir la primera edición de los Súper Humanos, decidió no hacerlo y esperar qué deparaba para ella el destino, sin siquiera pensar todo lo que iba a pasar después.

Camila y su relación con Lucho en el Desafío

En cuanto a lo que se vio en su paso por el 2017 en este reality, la dupla de Santi en este 2024, explica con respecto a Lucho: "cuando vimos ese Súper Humanos, que notamos que amigos nuestros estaban allá y vimos que la cosa sí era real ya queríamos participar. Lo que hicimos fue inscribirnos como pareja, es decir, individualmente, pero montamos que estábamos juntos. Llamamos mucho la atención".

Asimismo, afirma que era la primera vez que se llevaba como tal a una relación a competir, no obstante, explica que ellos terminaron poco tiempo después de hacer parte del Desafío.

