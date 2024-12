Excampeón del Desafío había prometido compartir el premio y no lo hizo, ¿quién fue?

Sin duda el Desafío es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana y así ha sido desde hace 20 años. Varios ganadores siguen en la mente de los televidentes como Kevyn, Ángel, Vanessa Posada, Sensei y Olímpico.

A pesar del tiempo que ha pasado se han ganado el cariño del público y, de hecho, varios de ellos han vuelto a competir en varias oportunidades, ya sea como un participante más o como un invitado o refuerzo de los participantes actuales.

De la misma forma, los exdesafiantes tienen mucha atención sobre ellos, razón por la que hay algunos acerca de los que no pasa desapercibido ni el más mínimo detalle y este es precisamente el caso de Be, quien participó en el 2018, 2021 y en el 2024.

En la edición del Desafío XX, el participante entró haciendo parte del Equipo Tino , en el que se convirtió en el refuerzo de Natalia, los dos estuvieron muy cerca de llegar a la final, siendo superados solo por Karoline y Jerry; Dalyn y Sensei y Kevyn y Guajira.

Por otro lado, en el Desafío 2018 Súper Humanos, 15 Años tuvo una participación completamente distinta, enfocado en el ejercicio y en superar las pruebas, tras años de esfuerzo y práctica finalmente vería la oportunidad de volverse campeón.

Olímpico y Be acordaron compartir el premio del Desafío 2018

En medio de una entrevista, el exdesafiante explicó que, en el 2018, antes de que dijeran quién ganaba, tanto él como Olímpico se dieron la mano e hicieron una promesa: “el que gane le da el 30% al otro”, pero esto no se cumplió.

Como es bien sabido, el exdeportista olímpico se quedó con el primer lugar, pero, según la versión del caleño, su cara cambió completamente cuando levantó la copa y esto le dio una sensación extraña, “al día siguiente lo veo y está rarísimo”, comentó, “nunca me dio el 30%”, finalizó.

Ante el reclamo, el ganador del Desafío 2018 le habría dicho que, si él no hubiese ganado, seguro Be “no se los habría dado”, razón por la que el deportista le aseguró: “yo le dije ‘soy un hombre si yo le di la mano es porque sí’ y así quedó la cosa”, explicó.

Desde entonces se han visto en varias ocasiones, pero Be asegura que no olvida lo sucedido. De hecho, los dos fueron participantes en la edición más reciente del Desafío 2024 en el Ciclo Dorado, pero no eran del mismo equipo.