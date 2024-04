Esta es la pareja de Campanita, del Desafío 2024: Lo ayudó a crear su escuela de baile

Campanita se ha ganado el corazón de todos los amantes del Desafío 2024, pues sin importar a qué equipo le hagan fuerza no hay alguien que no admire a este participante que integra Omega, ya que no solo ha mostrado un buen rendimiento, sino que también ha comprobado la gran persona que es, haciendo de la convivencia algo más llevadero y alegre.

Esto ha hecho que los colombianos no dejen de estar pendientes de la vida de este bailarín profesional, en quien ven un verdadero ejemplo de cómo ser feliz en medio de las dificultades. Es por ello que nos pusimos en la tarea de conocer quién es la persona que lo conquistó y que lo ha ayudado a establecer una vida fuera de nuestro país.

¿Quién es la pareja de Campanita, del Desafío 2024?

Durante algunos de los capítulos del reality de los colombianos hemos podido escuchar que el desafiante del equipo Omega ha hablado sobre Alex, su pareja de origen ruso.

En 2019, mientras que se encontraba trabajando en el extranjero, a la vida de Campanita llegó un doctor y enfermero cosmético que había ido a Turquía con un grupo de compañeros, no obstante, se enteraron de la existencia el uno del otro a través de una plataforma para citas, en la cual hicieron match cuando ambos estaban en dicho territorio, según lo que él contó en una entrevista en La Red.

Las conversaciones continuaron a pesar de la distancia entre ellos dos en 2023, luego de que el participante regresara a Egipto y el hombre le volviera a escribir, momento desde le cual no pararon de hablar.

En medio de esto, Campanita le propuso que fuera hasta ese país y se conocieran, algo que Alex hizo la semana siguiente a la sugerencia: "fue literal un flechazo, ya teníamos la conexión y la química. Al vernos en persona cumplimos con las características que nosotros pensábamos".

Cuando el bailarín profesional terminó con su contrato en Egipto, Alex le compró tiquetes para que fuera a Rusia a visitarlo: "la familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir un poquito de trabajo como modelo", recalcó en La Red.

1 of 2 Campanita, del Desafío 2024, y su novio Alex. Foto: Instagram @_campanita15 2 of 2 Campanita, del Desafío 2024, mostró a su novio Alex. Foto: Tomada de La Red.

Por otra parte, durante una conversación nocturna en la casa Omega, Campanita les comentó, con risas, a sus compañeros que es poco probable que su pareja visite a Colombia: "no ha venido, ni va a hacerlo, no tiene nada que hacer acá, ¿oyó?. Tampoco puedo quemar los frijoles así". Fue por ello que Renzo, en modo de broma, afirmó que era porque le dañaba los "arrocitos en bajo".

