Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: esta noche un equipo deberá asumir un castigo

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: esta noche un equipo deberá asumir un castigo

Este 27 de octubre Omega y Gamma se enfrentará en el Box Amarillo, y lucharán para no recibir el castigo y el chaleco. Mira el minuto a minuto del Desafío, para saber qué ocurre en este episodio.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 27 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 09:48 p. m.
    Capítulo 81 del Desafío Siglo XXI

    Si te perdiste de algún momento del capítulo, míralo todo acá:

  • 09:48 p. m.
    Valentina se ataca a llorar con Potro

    Tras perder la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Valentina no aguanta su tristeza y expresa que se siente mal por lo que pasó. Asimismo, indica que no sabe si ir a Muerte en el Box Negro renunciar en el Desafío Siglo XXI.

  • 09:47 p. m.
    Quién quedó sentenciada en el ‘Desafío’

    Cuando en Omega estaban hablando sobre a quién ponerle el chaleco, Katiuska dice que quiere llevárselo a Yudisa. Posteriormente, le pregunta a su equipo qué opinan al respecto y después de esto, Rata lleva el maletín a Playa Baja en el Desafío Siglo XXI.

  • 09:47 p. m.
    Regaño que le pegó Gio a Potro

    Cuando todos los equipos se reúnen con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI habla con algunos de los participantes. Después, cuando revelan que Omega ganó una cantidad determinada de dinero, Potro empieza a aplaudir, pero Gio le pide que no lo haga.

  • 09:46 p. m.
    Katiuska le agradece a Zambrano

    Después de que Omega ganara la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Katiuska le agradeció a su equipo por apoyarla. En medio de esto, indicó que, si hubiera sido por relevos, no hubiera logrado superar el obstáculo que tanto se le dificultó.

  • 09:20 p. m.
    Quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

    Omega se llevó la victoria a pesar del obstáculo que le dio mucho miedo a Katiuska, en donde Eleazar también se resbaló.

  • 08:45 p. m.
    Pánico de Tina en la prueba

    Tina empieza a gritar del desespero, al ver que se quedó atrapada en la malla. Posteriormente, Zambrano intenta ayudarla para salir ilesa.

  • 08:30 p. m.
    Empieza la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

    Omega y Gamma se enfrentan en el Box Amarillo, ¿quién ganará?

  • 08:16 p. m.
    Rosa revela que no está bien

    Rosa le dice a Omega que no está bien emocionalmente, por lo cual, empiezan a decidir entre todos quiénes están aptos para salir a Box Amarillo.

  • 08:12 p. m.
    Llamada de Andrea Serna a los participantes

    Eleazar habla de cómo fue el momento cuando le pusieron el chaleco y cómo se siente para el próximo Box Negro.

  • 08:09 p. m.
    Rosa llora con Tina en el 'Desafío'

    En casa Omega, Rosa le llora a Tina. Le dice que se quiere ir, mientras su compañera le da palabras de apoyo, indicándole que no puede botar su sueño.

