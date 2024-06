En vivo capítulo 60 Desafío 2024: Estas mujeres irán al último Box Negro con tres equipos

Darlyn es quien inicia con este nuevo capítulo del Desafío al tener una charla muy sincera con Hércules, a quien le comenta que no le gusta la actitud de Francisco, puesto que aunque considera que tiene una historia de vida de admirar, cree que su comunicación con el equipo, principalmente con las mujeres, no es la adecuada, causando que la convivencia no se disfrute como debería ser, dado que no comparte su forma de ver las cosas ni de pensar.

Tras esto, Andrea Serna hace el respectivo llamado a los participantes, por lo que destaca el chaleco de Mapi y empieza a cuestionar a Beta con respecto a la decisión que tomaron, pidiéndoles el nombre de las otras mujeres que estaban como candidatas al chaleco. Asimismo, dan la razón por la cual esta integrante de Alpha fue elegida para ir al temido Box Negro, destacando que su principal objetivo es proteger a Darlyn, siendo la única de los azules que no se encuentra en peligro en este punto del juego.

