Él es Kevyn, participante del Desafío 20 años que trabajaba como vigilante: también es modelo

En el Desafío 20 años ya hay varios participantes que han llamado la atención de los usuarios de Internet y el capitán de Beta, un joven originario de Puerto Boyacá y que tiene 27 años, sin duda, es uno de estos deportistas.

Durante el primer capítulo de la producción, el hombre se convirtió en el primero en ganar una prueba contra los otros tres representantes de cada uno de los equipos y debido a esto obtuvo la victoria y con ello la posibilidad de hacer varios movimientos dentro del juego.

Es obra de él que varios participantes hayan cambiado de casa y durante cada una de las competencias en las que ha participado representa a su equipo de la mejor manera. Ha demostrado tener no solo mucha fuerza, sino también agilidad.

¿Quién es Kevyn, capitán de Beta en el Desafío 20 años?

En sus redes sociales, el desafiante tiene bastantes instantáneas mostrando que es un gran fanático del gimnasio y pasa mucho tiempo allí. Además, cuenta con varios videos de tendencias en las que no solo hace lipsync, sino que también presume su talento para el baile.

Los comentarios en estas publicaciones no se hacen esperar, por lo que su tonificado cuerpo y su rostro no pasan desapercibidos, sus seguidoras no dudan al halagarlo y alegrarse porque representa a Puerto Boyacá en Colombia y el mundo.

Kevyn trabajó como vigilante en una empresa y en medio de una conversación con sus compañeros de Beta confesó que mientras trabajaba y si le quedaba tiempo se dedicaba a ejercitarse, por lo que poco a poco logró conseguir los resultados que quería.

Esta disciplina lo convirtió en modelo y ha sido el rostro de reconocidas marcas, aunque considera que podría ser mejor, esto también lo ha compartido con sus casi 10 mil seguidores, quienes han tenido la oportunidad de conocer a su hijo, la persona por la que planea ganar el Desafío 20 años.

Tiene la meta de que su pequeño de ocho años tenga las oportunidades con las que él no contó y pueda demostrarle que los sueños sí se pueden cumplir, el deportista sabe que él está dispuesto a seguir sus pasos y por eso quiere darle el mejor ejemplo.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Sebastián Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.



