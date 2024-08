El equipo Tino debate sobre la actitud de Guajira en el Desafío: "es muy mala ganadora"

Al no tener servicios ni alimentos, los participantes que portan los colores del Tino aprovechan para tener una charla en la sala sobre sus rivales en el Desafío, por lo cual llegan al tema de Guajira y lo que ha demostrado durante su paso por la competencia.

Te puede interesar: Renzo, exparticipante del Desafío, dejó sin aliento a sus seguidores con picantes fotos

El equipo Tino debate sobre Guajira en el Desafío

En medio de la noche, estos desafiantes analizan lo que han podido ver en cuestiones tanto de convivencia como de juego con respecto a sus contrincantes, siendo la dupla de Kevyn la causante de diversos puntos de vista.

Alejo es el primero en hablar sobre ella, opinión en la cual deja de lado las críticas para reconocer las habilidades de la abogada: "Guajira es buenísima, qué se va a poner uno a hablar cosas que no son".

Conoce más: La mujer sentenciada rechaza el abrazo de un compañero al recibir el chaleco

Ante esto, varios de sus compañeros se sorprenden y muestran su descontento, tal y como Natalia: "vea que también le cuesta, Kevyn la ayudó muchísimo en la pista, le faltó cargarla". A ella se suma Darlyn, quien considera que el bartender dice esto para quedar bien.

Publicidad

Tras lo mencionado por sus compañeras, Alejo suma otro comentario positivo, y poco esperado, de su rival del equipo Pibe: "la poco que la he conocido es fuerte, es buena competidora y agresiva".

Lee también: Alejo cree que su error en la pista se debe a que su preocupación por un familiar

Para finalizar sus intervenciones al respecto, pues también tuvo problemas con ella antes de su regreso a la Ciudadela, Natalia deja en claro que no quiere más líos: "no la conozco, entonces no tengo nada bueno ni malo que decir".

Publicidad

Más allá de lo dicho, Alejo aprovecha para resaltar lo que más caracteriza, para él, a Guajira, en principio, dentro del juego: "me parecería que ha de ser mala perdedora, porque es muy mala ganadora".

Siendo uno de los que más cerca ha estado a ella dentro del equipo Tino, Sensei se suma a la conversación para decir: "Guajira no me cae mal porque no la conozco, pero lo que se vivió en el Desafío con nosotros es la forma de tratar a los demás, es energía pesada como que ella quiere hablar duro para que se sienta, por eso dije 'gracias a Dios no me tocó en un equipo con ella'".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.