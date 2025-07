Desafío Siglo XXI: Andrey confiesa que le gusta Deisy: confiesa si ve a Rata como competencia

Tras el Desafío de Sentencia, Bienestar y Castigo en el Box Azul, donde Alpha se impone como ganador, el ambiente en la casa rosada cambia de enfoque. En Omega, las conversaciones se tornan más personales, y un tema capta la atención de todos: la evidente conexión entre Andrey y Deisy.

Mira también: Dura noticia para Zambrano en el Desafío lo dejó llorando: una de las fichas más fuertes se debilita

Durante una charla entre compañeros, los comentarios sobre la química entre ambos se intensifican. Todos coinciden en que algo está surgiendo entre los dos, y que esa cercanía ya es notoria para los demás integrantes del equipo.

A Andrey le gusta Deisy del Desafío

Cuando le preguntan directamente si le gusta Deisy, Andrey no duda en responder: “Sí, obvio, pues es re evidente”. La afirmación genera sorpresa entre algunos, y Katiuska, tratando de aclarar, señala que no lo ve tan obvio, ya que él suele ser muy cariñoso con todos.

Publicidad

A pesar de la confesión, Andrey también reconoce los riesgos de involucrarse sentimentalmente en medio de una competencia tan exigente. “Si uno se pone a buscar una relación en el Desafío, lo desconcentra del objetivo que uno tiene”, asegura, dejando entrever que, aunque hay interés, su enfoque sigue siendo el juego.

Por su parte, Deisy habla sobre la inesperada confesión de su compañero. “Me tomó por sorpresa su respuesta. Yo desde un principio dije que no venía a buscar pareja. Andrey es lindo… el asunto puede cambiar”, responde con una sonrisa, dejando abierta la puerta a que las cosas evolucionen entre ellos.

Publicidad

El tema sube de nivel cuando Katiuska le pregunta a Andrey qué piensa sobre Rata, del equipo Gamma, quien también ha mostrado interés en Deisy. “Yo me siento chimba. Si ella le copia a otro, pierde. Igual, no me voy a poner a competir por eso o por ella. Tengo que concentrarme en los objetivos por los que vine al Desafío”, afirma con claridad.

Finalmente, la conversación concluye con una pregunta directa para Deisy: ¿seguirá arrunchándose con Andrey? Ella ríe y responde con seguridad: “Sí”.

Mira también: Por qué Leo, del Desafío, peleó con Juan y Eleazar: fuerte discusión en Alpha alertó a Beta

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.