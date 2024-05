Desafío 2024: Usuarios comparan a Gaspar con famosa influenciadora de belleza, ¿quién?

Gaspar se ha convertido en una de las participantes más controversiales del Desafío 20 años y su paso por el programa la ha hecho merecedora de todo tipo de comentarios, tanto por su desempeño en las pistas, como por la convivencia y los inconvenientes que ha tenido con sus compañeros.

Tras la primera prueba del reality, donde los 32 concursantes estuvieron colgados de una grúa, logró quedar en Alpha y posteriormente fue enviada a Omega, convirtiéndose así en la Capitana de la escuadra rosada.

Desde que los colombianos pudieron verla en sus pantallas evidenciaron su parecido físico con una creadora de contenido bastante reconocida en el país; por eso muchos utilizaron sus redes sociales para realizar una comparación entre ambas mujeres.

A esta influenciadora dicen que se parece Gaspar del Desafío 2024

Se trata de Daniela Arango, una influenciadora y empresaria oriunda de Armenia que tiene más de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram y que suele publicar videos y fotos sobre sus rutinas de maquillaje, sus viajes e incluso contenido gracioso de situaciones cotidianas.

Han sido muchos los internautas que han comentado sobre las similitudes físicas de las dos mujeres (por su cabello rubio, sus facciones y sus ojos claros); aunque no ha sido lo único, ya que han mencionado que hablan parecido y que incluso podrían ser hermanas o primas.

Soy yo o Gaspar y Daniela Arango se parecen? son familia o algo? #DesafioXX pic.twitter.com/B96F4xXiEa — maria🇨🇴 (@Icanbefreedom) April 30, 2024

No puedo con la similitud de Gaspar y Daniela arango 🤯#DesafioXX pic.twitter.com/NbDuzQASw0 — Saj | LAST TWILIGHT (@PequitasDeFeli4) April 4, 2024

Cada que veo a Gaspar se me parece más a Daniela Arango jajajaja #DesafioXX — DesafioXX (@Desafioxx2) April 6, 2024

Aquí te compartimos más fotos de Juliana Gaspar y de Daniela Arango.

Por qué Gaspar lloró en el Desafío 2024

Al escuchar que el castigo de dormir a la intemperie es para el equipo rosado, la capitana de este no pudo controlar sus emociones y le aceptó a Andrea Serna que esta decisión le generó malgenio, dado que no logró entender por qué sus rivales no solo les enviaron dos chalecos, sino que además les pusieron esta prueba tan complicada antes de un Box Negro.

