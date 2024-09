Desafío 2024: A Natalia le preguntaron si extraña a Kevyn y ella se confesó

En el capítulo 104 del Desafío 2024 se vivieron todo tipo de emociones de inicio a fin, pues Jerry contó su inspiradora historia de vida, Andrea Serna se enteró de la relación de Darlyn y Kratos, se vivió la prueba en el Box Amarillo, Luisa lloró y luego Karoline protagonizó una fuerte pelea con su refuerzo. Además de esto, Natalia volvió a referirse a Kevyn.

Al caer la noche en la Ciudadela y después de la entrega de los chalecos de sentencia, los integrantes del equipo Pibe se reunieron en la sala para conversar sobre sus vidas privadas y Alejo confesó que extrañaba a su pareja Melissa y que no veía la hora de reencontrarse con ella. El paisa agregó que en el break dentro de la competencia se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba estar a su lado, pues viven juntos.

Mira también: Santi rompe el silencio ante las críticas de Natalia por su beso en el Desafío, ¿no le gustó?

Natalia confesó si extraña a Kevyn

Darlyn habló de Kratos y dijo que también sentía un apego especial por el exparticipante y deseaba verlo una vez más, pero luego Be le preguntó a Natalia si extrañaba a Kevyn, no obstante, rápidamente se dio cuenta de que su comentario podía incomodar a su compañera y le aclaró que era una simple broma.

Curiosamente, la bogotana no se molestó, por el contrario, se burló y después expresó: "No, a él no porque nunca conviví nada, solo aquí en el Desafío", haciendo claridad en que no pueden comparar lo que sienten sus colegas, con lo que ella compartió con el guarda de seguridad.

Publicidad

Natalia entró en depresión por los comentarios que recibió por su amorío con Kevyn

Mientras el equipo Tino cumple con el castigo de estar encajonados, Natalia se sincera con Alejo, Sensei, Be y ‘La Crespa’ y les comenta que su crisis más grande sucedió cuando salieron del Desafío temporalmente, pues vio cuál era la percepción de los colombianos sobre lo que había hecho con Kevyn.

Te puede interesar: Madrid se molesta con Natalia y le hace un duro reclamo: “yo jamás lo dije de esa manera”

La joven bogotana dice: “Lloraba todo el día y la noche y me preguntaba ‘¿qué hice?’”, no obstante, sus seres queridos se encargaron de darle ánimos y de que volviera a trabajar en sus redes sociales para superar el pasado.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.