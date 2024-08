Desafiante de la Semana a la que Francisco, del Desafío, le dio un millón de pesos incumplió promesa

Durante el capítulo 97 del Desafío 2024, Francisco llamó la atención de los fanáticos del programa no solo porque quedó eliminado de la competencia junto a Madrid, sino también porque tuvo un noble gesto con una Desafiante de la Semana antes de atender el llamado de Andrea Serna y llegar al Box Negro para el Desafío a Muerte.

En las imágenes se pudo ver el momento exacto en el que el Súper Humano le pidió a su compañera que se devolviera un momento para hacerle entrega oficial de un millón de pesos de su parte para que pudiera cumplirle el sueño a su hermano de tener un computador portátil, pues ella le había confesado que su familiar padecía de hidrocefalia y que por ello tenían varias dificultades en el hogar.

La joven, por su parte, se comprometió a comprarle el dispositivo a su hermano; sin embargo, recientemente informó que por un par de inconvenientes, este plan no se ha podido llevar a cabo, pero añadió que encontrará una solución.

Qué hizo 'La Crespa' con la plata que le dio Francisco en el Desafío

La mujer explicó a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok que tuvo que gastar esa plata en comida y en los recibos de la casa en la que viven, pues estaban a punto de cortarles los servicios por el retraso con las facturas.

"Le dije a mi hermano que por favor me prestara esa plata, que yo necesitaba hacer algo por la familia (...) Es muy entendido y me hizo saber que me la presta", dijo en medio de la grabación mientras le daba paso al joven para que contara lo ocurrido.

La respuesta por parte de los internautas ha sido muy positiva, pues le aseguraron que entienden perfectamente que hay prioridades en la vida: "Nena, tú no tienes que darle explicaciones a nadie", "lo que se da, se da de corazón y ella no tiene que dar explicaciones", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.

