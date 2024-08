Darlyn descubre está destinada a tener una relación tóxica y divorciarse

En el capítulo 84 del Desafío los semifinalistas tienen la oportunidad de escuchar a un experto hablar acerca de sus cartas astrales y, aunque algunos se muestran emocionados por lo que escuchan, otros parecen sorprenderse.

Sin duda, una de las que recibe una de las noticias más impactantes es Darlyn, ya que, por ser escorpión y tener su ascendente leo, el astrólogo le pregunta el signo de su pareja, con quien lleva cinco años, y al escuchar “piscis” dice que preferiría no decir nada adicional.

Ella le pide que lo haga y por eso él le asegura: “Es tu luna negra, esa relación se puede volver muy tóxica, si te aseguro algo, si te llegas a casar te divorcias en menos de dos años y medio”, declaración a la que la capitana de Beta no responde y solo lo observa.

Mira más:¿Qué va a pasar en el Desafío 2024?: Andrea Serna les dio una sorpresa a los semifinalistas

Darlyn hizo una dura confesión sobre Karoline

Publicidad

Mientras que todos se alistan en la Ciudadela, los ganadores del Desafío X Todo conversan acerca de las mamás de sus compañeros, especialmente la de Karoline; sobre ella dicen que es una mujer muy noble y por eso, Natalia aprovecha para comentar que “no se parece a su hija”.

Conoce más:Darlyn cometió un error en el Desafío y algunos no lo notaron, ¿le ganó la distracción?

Alejo menciona que no conoce a la joven afuera del reality de los colombianos y siente que también está en modo competencia, por eso no puede comentar mucho al respecto, mientras que la joven de Omega vuelve a decir que ella tampoco ha tenido relación afuera con la joven con la que compartió en Gamma, sin embargo, sí insiste en que, dentro de la producción hay varias cosas que no le han gustado.

Publicidad

Por su parte, Darlyn explica que con lo poco que ha conocido a la huilense puede decir que podría estar afectada psicológicamente en Playa Baja, no solo por haber perdido, también porque llevaba varios días pensando en su mamá y no pudo verla.

No obstante, una de sus declaraciones más sorprendentes es que, así como Alejo y Natalia, ella también cuestionó algunas cosas de la mujer que es su co – capitana, incluso confiesa que en algún momento vio detalles en ella que la hicieron decir: “juepucha, cómo no enchalecan a esa vieja”.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.