¿Regresa la alianza? Darlyn le dice a Arandú que los hombres deben apoyar a Omega en las pruebas

Darlyn, capitana de Beta, le comenta a Arandú lo que sabe sobre los chalecos y lo que le dijo Luisa en el último Desafío a Muerte, pues Omega quiere sentenciar a las mujeres de Alpha, aunque están protegiendo a una de ellas.

Lo que la joven de 22 años no tiene claro es que Kevyn acordó el orden de las sentencias con Gaspar y eligieron no enchalecar a Natalia. La Capitana comenta con sus compañeros, y en especial con Arandú, que Alpha no puede ganar en las pruebas, pues de hacerlo, serán sentenciadas al igual que Glock.

A pesar de que esta participante se desempeña como atleta crossfit, disciplina en la cual ha tratado de destacar y llevar en alto a Marinilla, de donde es oriunda, esto también ha permitido que tenga oportunidades dentro del mundo del modelaje, pues su trabajada figura, sumada a su belleza, ha hecho que tenga el perfil para posar ante las cámaras.

Y aunque en sus redes sociales ha demostrado que esto no es una actividad recurrente dentro de sus planes, Darlyn ha sido retratada en vestido de baño, por lo cual realizó una sesión de fotos con la cual dejó a sus seguidores sin aliento y con una admiración de su aspecto.

Por medio de un video, el cual es una recopilación de varias imágenes, se le puede detallar a la capitana de Beta con un bikini muy colorido con un estilo muy tropical, el cual utiliza acompañado de unos tenis blancos.

Darlyn ganó concurso de belleza en La Red

Cabe destacar que el físico de la capitana de Beta es constantemente elogiado, razón por la cual, gracias al aplausómetro de sus compañeros de equipo y del ojo crítico de Jhoncito Preguntón, se coronó como 'Miss La Red 2024' tras desfilar contra Karoline, Glock y Valentina.

En definitiva, el cuerpo y la pasarela de Darlyn hicieron que se llevara indiscutiblemente la corona y la banda que la acreditó como la ganadora de la casa azul. A su vez, Hércules fue el victorioso ente los hombres de esta escuadra, catalogándose como 'Mr. Fit 2024'.

