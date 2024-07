Don Jediondo sigue haciendo de las suyas en Omega y no los deja dormir con la papayera

La noche se complica para los miembros de Omega, quienes además están a la espera del Desafío a Muerte, dado que Don Jediondo los mantiene en vela por culpa de la papayera que les lleva con la intención de repetir una y otra vez la misma canción hasta lograr desesperarlos.

Además, durante este castigo el humorista se encarga de hacer todas las cosas que no se pueden en esta casa para que también se irriten por causa de la alarma que no para de sonar, siendo esta la razón por la cual el invitado se la pasa en la lacena y la habitación.

Aunque parezca un castigo fácil de lidiar, los integrantes de Omega sufrieron con la llegada de Don Jediondo a su casa, pues en su primera visita solo tuvieron risas al verlo intentar hacer twerk y el sonido de su particular gallo, no obstante, esto no duró mucho tiempo.

El hecho de que botó sus cosas a la piscina, ingresó a la lacena cuando está prohibido y les llevó una papayera en mitad de la noche causó que los desafiantes se desesperaran por la falta de descanso antes de un Box Negro.

Alejo le hizo una tierna confesión a Luisa en el Desafío

Antes de dormir, ya que comparten la misma cama, Alejo aprovechó para decirle a Luisa los sentimientos que tiene hacia ella, dado que en el tiempo que se han conocido en el Desafío han logrado consolidar una gran amistad y se han vuelto en los líderes de Omega.

Es por esta razón que le mencionó que le ha tomado mucho cariño y que confía en ella, por lo cual la quiere. A la vez, exaltó que como en cualquier momento pueden salir, él quiere dormir con ella, pues es una persona que vale la pena conocer.

En medio de esto, Alejo le aseguró a Luisa que está listo para lo que se venga y que si es necesario enfrentarse a Renzo lo hará, con la convicción de que es algo generado por la competencia y que su amistad afuera no cambiará.