Darlyn considera que en el Desafío Alejo es peor que Marlon: Estos son los motivos

Al analizar cómo se están dando las cosas dentro del Desafío, Darlyn confiesa que ha llegado a considerar que Alejo es "peor de vivo" y estratega que el propio Marlon, por lo cual Kevyn recuerda las palabras que dijo cuando se conformó el nuevo Omega en el momento en el que solo quedaron dos equipos.

Ante esto, Glock explica que Luisa, durante la última fiesta, le comentó que su principal interés no está en sentenciar a personas que no han ido al Box Negro, sino asegurarse de que los mejores lleguen hasta las instancias finales.

Darlyn lloró al recibir la mensajería en el Desafío

La participante recibió palabras de apoyo por parte de su familia y su novio, algo que llevaba esperando desde hace un buen tiempo, por lo que no ocultó su emotividad. No obstante, lo que desató su llanto fue la carta de su padre, quien le pidió que no bajara los brazos en la competencia, a pesar de que ya la quiere volver a ver.

Por otra parte, las lágrimas siguieron siendo protagonistas mientras que veía el video que le enviaron, pero principalmente cuando apareció su novio, ya que aseguró que él es uno de sus principales motores.

Darlyn criticó a Santi en el Desafío

Antes de que recibiera el servicio de mensajería en el Desafío, Glock aprovechó para tener una conversación con Darlyn y expresarle el agradecimiento que tiene, dado que piensa que ha cargado con muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con ella y le recalcó su labor como capitana dentro de Beta.

Frente a esto, la deportista le recordó que los planes de Dios ocurren justo cuando deben ser, exaltando lo dicho por Santi en el Box Azul, quien intentaba motivar a sus compañeros al decirles cosas como que les "dieron papaya" cuando sus rivales fallaban, no obstante, no le sirvió para nada, puesto que perdieron.

Karoline y Darlyn pelearon la capitanía en el Desafío

Una vez han empacado sus pertenencias, los participantes se dirigieron a sus nuevas casas, al igual que los líderes que se encontraban en el Box Amarillo para el Desafío de Capitanes.

Es justo en este momento cuando Karoline aprovechó para referirse a lo duro que fue para ella saber que Francisco se iría para la casa Omega, así como también para decir que Darlyn es la capitana oficial de la casa azul. Además, señaló que le gustaría que ella la tuviera en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones.