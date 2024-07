Beta le reclama a Karoline por estar desconcentrada en la prueba y ella intenta defenderse

Darlyn lloró al recibir la mensajería en el Desafío

La participante recibió palabras de apoyo por parte de su familia y su novio, algo que llevaba esperando desde hace un buen tiempo, por lo que no ocultó su emotividad. No obstante, lo que desató su llanto fue la carta de su padre, quien le pidió que no bajara los brazos en la competencia, a pesar de que ya la quiere volver a ver.

Por otra parte, las lágrimas siguieron siendo protagonistas mientras que veía el video que le enviaron, pero principalmente cuando apareció su novio, ya que aseguró que él es uno de sus principales motores.

Yan comentó la caída de Karoline en el Desafío

Parece que la confianza de la joven al presumir su talento en el aire incomodó a más de uno, entre ellos a Yan, competidor del Desafío en el 2023, que le envió un contundente mensaje, para muchos, polémico debido al golpe.

“Solo los televidentes tienen la autoridad de proclamar a un participante como rey de cada Box, no queda bien autoproclamarse”, escribió y lo cierto es que varios usuarios de Internet han asegurado que están de acuerdo con sus palabras.

Francisco le dijo “abusiva” a Karoline por esconder comida

Francisco arremetió contra Karoline por haber guardado galletas en su cuarto, y aunque esto finalmente no sucedió, Glock decidió defenderla y explicó que todo fue un acuerdo de todas las mujeres de la escuadra. Al final, los demás integrantes del equipo dijeron que se habían ofendido por las actitudes de la DJ, por lo que la invitaron a cambiar su actitud para que la convivencia mejorara.

