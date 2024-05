Alejo se despacha contra todo Alpha por ignorar a Santi y no apoyarlo en el Box Negro

Después de la prueba en el Box Negro durante el ciclo 7 del Desafío 2024, Andrea Serna le pregunta a Alejo por qué terminó apoyando a Santi si en realidad no son del mismo equipo, a lo que el deportista responde despachándose contra todo el equipo Alpha.

Manifestó que a pesar de que son contrincantes, no le gustó que nadie en su escuadra lo estuviera apoyando y por eso sintió la necesidad de hacerlo, pues lo considera como su hermano y a pesar de todo no le dará la espalda en ningún momento. Debido a sus palabras, Dickson se mostró molesta por lo sucedido y porque no pudo responderle al miembro de Omega.

Reacciones a Alejo apoyando a Santi en el Desafío 2024

Publicidad

Lo cierto es que, durante el encuentro deportivo, muchos fanáticos del reality de los colombianos se indignaron al ver cómo los integrantes de Alpha, en especial las mujeres, le estaban haciendo fuerza al eliminado, en vez de realizar lo mismo con su capitán.

Alejo fue el único que tomó cartas en el asunto, pues le gritaba desde las gradas instrucciones para superar este último obstáculo y no dudó en revelar posteriormente frente a Andrea Serna y los demás Súper Humanos su molestia, noticia que no cayó del todo bien entre los integrantes de la casa morada.

Publicidad

Las reacciones en redes sociales como X, anteriormente Twitter, no se hicieron esperar, pues muchos felicitaron a Alejo por exponer lo que varios colombianos venían pensando desde hace algunos capítulos.

“Alejo me hizo erizar con sus palabras, ante todo la lealtad”, “Alejo es letal cuando habla”, “él les dio durísimo a Alpha, esas mujeres quedaron horrible por malas competidoras”, son algunos de los mensajes que se destacaron.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.