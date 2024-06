¿Campanita fue traicionado por Omega? Mira las reacciones a las palabras de Alejo en el Desafío

El capítulo 44 del Desafío 2024 dejó una gran sorpresa para los televidentes, ya que durante el Desafío de Sentencia y Bienestar varios competidores discutieron una nueva alianza, esta vez, para “no tocar a las cabezas de cada uno de los equipos”.

Conoce más:Campanita preocupó a los usuarios por su descompensación en el Desafío: Así reaccionaron en redes

Alianza que propuso Alejo en el Desafío

Con el fin de que varios participantes considerados como “los más fuertes” lleguen a la siguiente etapa del reality de los colombianos, algunos de ellos decidieron traicionar a sus compañeros para continuar dentro del juego.

La conversación se dio entre Alejo, Kevyn, Arandú, Gaspar y Karen, además, fue en este momento que el capitán de la escuadra rosada dijo: "se puede enchalecar a Campanita o a Kratos”, algo que molestó mucho a los colombianos.

Publicidad

Beta se convirtió en el equipo que pondría el Chaleco de Sentencia y debido a esa charla, los jugadores escogieron al bailarín para que pelee por su cupo en el Box Negro, sin embargo, Darlyn no dudó al expresar que lo que sucedió no fue correcto y nadie del mismo grupo debería decir a quién sentenciar.

Aquí te mostramos algunas de las reacciones en X, antes llamado Twitter, donde es más que evidente que muchos no están de acuerdo con la actitud de varios deportistas y esperan que Campanita pueda volver del Desafío a Muerte, pues no se encuentra en un buen momento con su salud mental.

Te puede interesar:Los atuendos más excéntricos de Campanita como bailarín profesional: No tiene miedo de mostrar

Ojalá Karoline le hubiera dicho de frente a Campanita que su capitán dijo que le pusieran el chaleco #DesafíoXX #Desafio20años



pic.twitter.com/6fh1z9FnR9 — Julait 🍊🇨🇴 (@Apoyofandoms) June 5, 2024

Publicidad

Este Alejandro tanto habla y jura lealtad y ahí está diciendo que le tiren el chaleco a campanita y kratos,DOBLE CARA #Desafio20años #DesafioXX#Desafio2024

pic.twitter.com/efErfhWC2p — val💙 (@valdbizzle) June 5, 2024

Campanita es el personaje de la temporada. El mejor competidor de Omega ¿Y salir por una traición? Te odiamos Alejo, por tu miedo porque sabes que no eres ni estas entre los mejores. #DesafioXX — CulturaPop (@CulturaPop18) June 5, 2024

Publicidad

Alejo diciéndole a Campanita en el capítulo anterior "se va a acordar de mi cuando no venga ningún chaleco para acá" Alejo hoy: enchalequen a Campanita 😡#DesafioXX — mónica,, (@oopslarrysty) June 5, 2024

Yo pensé que Omega era un equipo compacto, alejo ser así, yo no puedo creer en un hombre que haga semejante traición a un hermano, a su hermano campanita, lo que hicistes con lo de amo a mi hembra lo acabas de borrar con el codo#DesafioXX #Desafio20años #DesafioTheBox pic.twitter.com/K3GcfyPcoZ — Juan David Rivas (@jotadavidrivas) June 5, 2024

Publicidad

Mk no puedo con la falsedad de Alejo, como va a tirar a Campanita al frente así sabiendo que él ha estado bajoneado anímicamente, de líder no tiene absolutamente NADA.#DesafíoXX #DesafioTheBox #Desafio20años — Liz ✨ (@Liziie_M) June 5, 2024

Cuando Campanita vea esto de parte de Alejo, siento que le va a dar muy duro, él era muy cercano a Alejo #DesafíoXX #Desafio20años #DesafioTheBox pic.twitter.com/VJVcKE6cl5 — María Rosa. (@Mariurbina15) June 5, 2024

Lo cierto es que muchos cuestionan la actitud de Alejo y más después de todo lo que ha vivido junto a su compañero, ya que lo consideran una gran traición, mientras que otros esperan el instante en el que el competidor llegue al Box Negro para saber si el capitán de Omega lo apoyará.

Mira más:Campanita confiesa que se siente derrotado dentro del Desafío: "Se terminó mi tiempo aquí"

Quiénes son considerados como las cabezas del Desafío 2024

Publicidad

En Omega, Alejo, Gaspar, Luisa y Renzo serían considerados como los líderes del equipo, mientras que, en el grupo azul, los protegidos por dicha alianza podrían ser Darlyn y Arandú, que ahora es capitán. Finalmente, en Alpha Karen y Kevyn estarían dentro del trato, pues Dickson no fue mencionada durante la conversación.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.