Alexander, del Desafío, le envió un mensaje a Anamar tras denunciar a Renzo por violencia

Anamar y Alexander fueron compañeros en el Desafío 2024, donde formaron parte del equipo Gamma durante varios ciclos marcados por una racha de derrotas en los Boxes. Su relación fue bastante tensa y muchos televidentes aún recuerdan que sus constantes discusiones impactaron la convivencia de la escuadra.

Ahora, el profesor de taekwondo se solidarizó públicamente con la joven tras la denuncia de violencia física y psicológica que esta presentó contra Renzo el 9 de diciembre, pues el también exdesafiante y a quien conoció en el reality la habría agredido y le habría dejado múltiples marcas y hematomas en su cuerpo.

Mira también: Contundente mensaje: Guajira reaccionó a la denuncia de Anamar de que Renzo la habría agredido

A través de sus redes sociales, realizó una publicación asegurando que había decidido romper el silencio para responsabilizar a Renzo Meneses de los episodios de violencia a los que habría estado sometida, por lo que presentó pruebas con varias fotografías de daños en su casa y heridas en brazos, piernas, cuello y demás.

Alexander se solidarizó con Anamar tras su denuncia contra Renzo por violencia

La denuncia de Anamar Restrepo generó una ola de apoyo entre sus más de 341 mil seguidores y excompañeros con quienes compartió en el reality, siendo el mensaje de Alexander uno de los más destacados por su tono conciliador y reflexivo. En su mensaje, el deportista de 41 años reconoció el valor de la modelo al alzar la voz y se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres.

Publicidad

"Anamar, la vida es de colores, aunque a veces se torna en blanco y negro. La mujer es la creación más bella del multiverso, dadora de vida, por ende, merece respeto y ser amada (...). A la mujer no se toca de esa manera como lo han hecho contigo. No lo puedo creer. Estoy de tu lado y deseo que todo mejore en tu vida y que bien que decidiste no callar más, pues así se evitan las desgracias".

Ellos son los desafiantes que han defendido a Anamar en redes sociales. Foto: Instagram @anamar.rpo

El exdesafiante también aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares con sus parejas sentimentales: "Que esto que pasó sirva de ejemplo a todas las mujeres que estén pasando por lo mismo, que ya no callen más, ni una sola mujer más maltratada".

No te pierdas: Así habrían reaccionado Karen y Renzo a la denuncia de Anamar y el rumor de que están juntos

Publicidad

Este gesto ha generado diversas reacciones, especialmente considerando que en algunos capítulos del Desafío 2024, Alexander había sido señalado por comentarios despectivos hacia las mujeres. Su declaración solidarizándose con Anamar, sugiere un cambio de postura y un esfuerzo por enmendar el pasado, en especial con lo que ella está atravesando.

“Anamar, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, quiero que sepas que no hay rencor alguno y deseo lo mejor para ti. Bendiciones y éxitos 🙌🙏”, fue el texto con el que Alexander cerró su comentario en la publicación.

Qué pasó con Renzo y Anamar del Desafío

La joven hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 284 mil seguidores atentos a su vida. Allí compartió una serie de fotografías, no solo de su rostro, también de sus piernas, brazos, cuello y otras partes de su cuerpo con hematomas y golpes.

Publicidad

De la misma forma, escribió un texto en el que hizo responsable a Renzo por todo lo que le pueda pasar y habló sobre lo que no se veía de su relación que, hace un tiempo, se había convertido en un problema para ella, pero que no había confesado.

“Hoy, lamento profundamente llegar a este punto, pero siento que es el único medio último que tengo para poner paré a una situación que ya está fuera de mi control. Decido romper el silencio”, escribió y continuó diciendo: “Durante meses, he soportado dolor físico y emocional en silencio, atrapada en una relación donde el amor fue reemplazado por el abuso, el miedo, la culpa y los golpes. Donde mi vergüenza me hizo dudar de mi propia fuerza, aun cuando en mi interior siempre hubo una voz que me susurraba que merecía algo mejor, que merecía vivir sin temor”.