Es de Ipiales. Practica Calistenia y Lucha Olímpica. Fue Campeón Nacional de Calistenia Battle Of The Bars, Campeón Departamental de Lucha 63 kg y Campeón Máximo de Aguante From Lever en Medellín.

El motor de su vida es su hija de 9 años, Emily. El motivo de inspiración es su madre Magaly. Quiere ayudar a jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción por medio del deporte.

