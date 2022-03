Duván narró en el Desafío The Box cuando su exnovia le fue infiel con su mejor amigo

Luego de que tuvieran una exigente prueba en el Box Rojo en donde dejaron toda su fuerza, agilidad y talento, Duván se reunió con Maleja e hicieron múltiples revelaciones de su vida personal en las pantallas del Desafío The Box; no obstante, el participante se robó la atención por una particular historia.

Se trata de la vez que descubrió que su pareja sentimental le estaba siendo infiel con uno de sus mejores amigos. Según informó, constantemente observaba que el hombre chateaba hasta altas horas de la noche con una persona, por lo que el Súper Humano hacía comentarios graciosos, señalando que estaba enamorado.

Al poco tiempo, su amigo le confesó que estaba hablando con su novia, lo que lo dejó completamente impactado. Al ver las conversaciones, lo único en lo que se pudo concentrar fue precisamente en las horas en que ambos respondían los mensajes, pues en ese momento ella le aseguraba que haría otras actividades como dormir.

Tras enterarse de la situación, decidió solucionar su situación sentimental y mejorar la relación; no obstante, con el paso del tiempo entendieron que la magia había acabado y que cada uno debía continuar con un camino completamente independiente.

Maleja, por su parte, permaneció atenta a la historia y se llevó una gran sorpresa al conocer una de las más emotivas anécdotas de amor de su compañero. Además, manifestó que estaba en desacuerdo con la manera en que ambos lo engañaron para mantener una relación a sus espaldas.

