Beta probó el dulce sabor de la victoria durante un nuevo ciclo en el Desafío The Box

Cada vez sube más el nivel en el Desafío The Box y solo los más fuertes podrán mantenerse en competencia. En medio de un Desafío a Muerte, Sensei, Ricky, Guajira y Cifuentes, se vieron las caras en una nueva prueba en la que no se midieron como capitanes, pues cada uno de ellos representó a su respectiva casa en dicho momento, sino que lo hicieron por asegurar su permanencia en el Desafío The Box.

Los dos hombres de Alpha, Ricky y Sensei, fueron los primeros en ir a la arena de juego; con respecto a las mujeres, Guajira y Cifuentes se convirtieron en las protagonistas de un Desafío a Muerte lleno de presión, pues en este punto de la competencia la adrenalina por no dejarse ganar es cada vez más evidente.

Adicional a esto, Alpha y Beta se enfrentaron a un Desafío de Sentencia y Hambre y compitieron por 35 millones de pesos. Beta se llevó el dulce sabor de la victoria y tuvo la oportunidad de recargar energía en su casa al alimentarse adecuadamente con los productos que encontraron en la alacena, como lo es el caso de Splenda , un sustituto del azúcar que les permite a los concursantes comer saludablemente gracias a la preparación de exquisitas recetas.

Durante un Desafío de Sentencia y Servicios, ambos equipos se la jugaron toda por tener agua, luz, arriendo y algo vital para mantener arriba el ánimo de la competencia: el servicio de mensajería. Allí, Beta volvió a coronarse como campeón de la segunda prueba del ciclo.

Pero no todos los triunfos fueron para Beta, pues Alpha logró llevarse su primera victoria del ciclo en medio de un Desafío de Sentencia y Bienestar.

