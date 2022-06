¿Es tan difícil como parece? Súper Humanos hablan de los mitos que giran en torno al Desafío The Box Los desafiantes reciben la llamada de Andrea Serna, quien los cuestiona por temas frecuentes que hacen los televidentes como lo es aguantar hambre, no bañarse, no recibir noticias de los seres queridos o sentirse presionados en las pruebas de La Ciudad de las Cajas.