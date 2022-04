Con bastante curiosidad, Ossa se atrevió a tocar cada uno de los tatuajes de Karla

La convivencia en el equipo Omega es cada vez más cercana, pues sus integrantes se han esforzado en construir una amistad duradera, por lo que aprovechan el tiempo que están en casa para tener charlas profundas, contar cosas sobre su vida y disfrutar hasta lo más duros castigos y necesidades.

Es por esto que estos Súper Humanos se han convertido en una gran familia, que a pesar de que pueda tener algunos conflictos se tiene demasiada confianza, hecho que demuestran no solamente durante las pruebas, sino durante los tiempos en los que podemos ver el tipo de convivencia que llevan.

Mientras que estaban conversando sobre la prueba, Juan Pablo , tras ver uno de los tatuajes de Karla , quiso preguntarle sobre cuántos tenía, pues sintió curiosidad, ya que son los únicos que tienen tatuajes del grupo Omega.

En ese momento, ella habló de las cicatrices que se ha hecho durante todo lo que lleva en la competencia y, en medio de risas al ver el gran tamaño de algunas de ellas, aseguró que valdría la pena hacerse otro tatuaje en esas zonas.

Tras esto, Karla le comentó que tiene seis tatuajes, por lo que Juan Pablo aprovechó para revelarle que tiene dos y mostrarle uno de ellos en específico, explicándole que se lo hizo porque es un gran fanático de la serie animada 'Los Simpson'.

Al escuchar su conversación, el resto del equipo Omega quiso dar su opinión sobre estos rastros de tinta en el cuerpo, pues detallaron si estos les gustaban y si tenían planes de hacerse alguno.

Criollo confesó que realmente le gustan y que si fuera por él tendría uno, sin embargo, su trabajo en el modelaje fitness no se lo permite, ya que dijo que al no tener su cuerpo limpio lo encasillarían en un estilo más urbano y diferente a lo que hace actualmente, lo cual no corresponde con sus intereses.

Al oír esto, la cachaca les dio a entender que otra de sus grandes pasiones después del deporte era trabajar en lo espiritual, razón por la que todos sus tatuajes tenían este tipo de significado y decidió mostrarles uno a uno.

Invadido por la curiosidad y admirándolos como una obra de arte, Ossa quiso poner gran atención a su compañera, quien les dijo que sin ningún tipo de problema tocaran sus tatuajes, siendo este antioqueño el único que se animó a hacerlo.

Al ver esto, Stephanie no pudo contener las carcajadas y afirmó que su compañero aprovechó para tocar cada uno, por lo que no dudaron en molestarlo. Aún así, Karla no vio en esto ningún problema.