"No me traería a Leticiano ni Otto" Moisés revela a cuáles competidores no incluiría en su equipo Teniendo en cuenta que este ciclo es fundamental, los Súper Humanos revelan en conversación con Andrea Serna a cuáles hombres y mujeres se llevarían a sus equipos por su desempeño y habilidades, en caso de que un equipo baje su bandera en el Desafío The Box.