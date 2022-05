Capítulo 42: Una Súper Humana se descompensa al finalizar el Desafío a Muerte

El capítulo número 42 del Desafío The Box inicia con el castigo en Beta, pues Godoy no deja dormir durante toda la noche a los Súper Humanos, en especial a Stephanie. Posteriormente, los integrantes de Alpha disfrutan de un día encantador junto a Gabriela Tafur, mientras practican canopy en el corazón de Tobia, Cundinamarca. El Desafío a Muerte de las mujeres no puede quedar atrás, pues cuatro concursantes se reúnen para dejar lo mejor de sí mismas en la arena y así ganarse un cupo para seguir en competencia.

