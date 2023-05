Sara preguntó cómo se come el pollo asado y en redes reaccionan con memes

El Desafío The Box 2023 tiene una nueva actividad en esta edición, Gabriela Tafur es la encargada de hacerla y Sara es la privilegiada más reciente.

En varias ocasiones la dinámica ha motivado la competencia entre los desafiantes, pues gana el que más esté dispuesto a ofrecer.

Se trata de las subastas, cada ciclo, la anfitriona ofrece algo distinto y la dinámica pide que los participantes ofrezcan dinero para poder disfrutar de la comida y, en ocasiones, también del privilegio de ir al Cubo y poder compartirlo.

Normalmente, lo que sucede durante esta dinámica genera risas en algunos y molestia en otros, como en el caso en el que Juli impidió que Cifuentes le regalara comida a Mai , quien estaba en playa baja junto a su equipo.

De la misma forma, otro momento que dio de qué hablar fue el dinero que pagaron Bogdan y Byron para enviarle alimentos a Sara y a Valeria, respectivamente, pues los dos querían tener un buen gesto con ellas, quienes en ese momento estaban en Beta.

En uno de los capítulos más recientes, el turno fue para Sara, quien le pagó a Gabriela Tafur cuatro millones de pesos por un pollo asado y las llaves del Cubo, que parece, compartirá con Bogdan de Alpha.

Sin embargo, el momento más comentado es que cuando el premio de la subasta llegó a la casa Beta, Sara lo recibió muy emocionada y le preguntó a la anfitriona cómo se comía, “yo nunca he comido pollo así, ¿se come con la mano?”: fueron sus palabras.

¿cómo que Sara nunca ha comido pollo asado? ¿Entonces que comía cuando se trasteaba?#DesafioTheBox #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/1di7YxKMs5 — 𝕲𝖑𝖊𝖓 (@ItsGlen01) May 13, 2023

Cómo que nunca has comido pollo asado Sara? 😭 Ay noooo#DesafioTheBox #DesafioTheBox3 — angie \⁷ (@jamaisvope) May 13, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar y en redes sociales el comentario de la joven dividió las opiniones. Y es que mientras algunos lo vieron como algo gracioso, otros no pueden creer que Sara nunca haya comido pollo asado.

En redes muchos televidentes hicieron trinos sobre la situación y resaltaron la inocencia de la deportista, además usaron memes para reírse de la pregunta, a continuación puedes ver algunos de ellos.

Que Sara pregunte si el pollo se come con la mano y que le pregunte a Gabriela Tafur, toda una reina de belleza? Eso es estar uno muy mal #DesafioTheBox — Johan Velásquez (@Jobis_V) May 13, 2023

Cómo que Sara nunca ha comido un pollo asado ? pic.twitter.com/xb6xpE9v8v — Diana escorcia (@dianaescorcia) May 13, 2023

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.